Юлия Галямина получила за один день сразу два штрафа

Юлия Галямина, недавно лишенная статуса муниципального депутата, оштрафована на общую сумму в 45 тысяч рублей.

«31 марта в судах рассматривалось сразу два административных дела против меня. Итог предсказуемый, – написала политик, недавно лишенная статуса муниципального депутата, в своем телеграм-канале. – Первое дело – за твит с «призывом» приезжать в аэропорт встречать Навального – 30 000 рублей штрафа. Второе дело – за участие в форуме независимых депутатов – 15 000 рублей штрафа. Итог за один день – штрафов на 45 000 рублей».

– 15 000 рублей – стандартная цена участия в работе Форума независимых депутатов, – комментирует адвокат Юлии Михаил Бирюков. – А по версии суда и прокуратуры – за участие в деятельности нежелательной в России организации Open Russia Civic Movement.

И беда тут не в том, что в деле нет доказательств существования сегодня такой организации и ее причастности к работе Форума. А в том, что ещё одна административка по этой статье по таким же надуманным основаниям открывает перспективу привлечения к уголовной ответственности. С предсказуемым результатом.

Таким образом, дамоклов меч уголовного преследования занесён над всеми 194 задержанными участниками Форума. И перспектива – сесть на срок от двух до шести лет. Цена права на независимое мнение.