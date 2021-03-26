Региональный омбудсмен Людмила Романова получила жалобу о содержании Навального

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила, что она получила официальную жалобу на условия оппозиционного политика Алексея Навального в колонии ИК-2 в Покрове. Без него она бы смогла посетить главного критика Кремля не раньше июня, хотя намерена ли она проверять его состояние лично, омбудсмен так и не уточнила.

«Сегодня поступило первое обращение от "Комитета за гражданские права". По нему будут сделаны письменные запросы», — сказала она в комментарии ТАСС.

Получасом ранее региональное издание «Зебра ТВ» опубликовало заметку, в которой Романова объясняла, что для посещения Навального ей необходимо получить жалобу, так как без неё внеплановая проверка невозможна, а плановая должна пройти лишь в июне, то есть через три месяца.

Сам Навальный также написал две жалобы. Первое на имя начальника колонии, в котором он потребовал предоставить ему необходимое лечение и медицинскую помощь независимого специалиста. Лечение, которое политик получает в колонии, он назвал «издевательством»: ему дают две таблетки «Ибупрофена» и мазь «Ибупрофен». В копии этого запроса также указаны глава ФСИН России Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов. Оба они внесены в санкционные списки из-за дела Навального.

Вторая жалоба была направлена Навальным на имя Калашникова с копией Краснову. В ней он потребовал перестать лишать его сна ради ежечасной видеофиксации по ночам. Его защита настаивает, что это является пыткой.