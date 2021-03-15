В городе Мьянмы объявили военное положение после убийств десятков демонстрантов

Военная хунта, захватившая власть в Мьянме, арестовав гражданское руководство, объявила военное положение в Хлайнгтайе и ряде других районов Янгона. Накануне в городе произошли самые серьезные за все время политического кризиса в стране столкновения протестующих с полицией, закончившиеся кровопролитием.

Люди массово вышли на улицу после эскалации насилия со стороны силовиков, которые накануне начали стрелять в толпу и убили не менее восьми демонстрантов, в том числе в Мандалае. Выходы сопровождались похоронами жертв насилия. В результате только в Хлайнгтайе полицейские убили 38 человек, сообщала «Ассоциация помощи политзаключенным». По данным организации, в других районах были убиты ещё 16 человек и один полицейский, передает Reuters. Также сообщалось о 80 раненых и сотне арестованных, информация о количестве погибших может быть не окончательной.

Протестующие также сожгли несколько промышленных предприятий, связанных с Китаем, который они винят в поддержке военного переворота. На этом фоне посольство Китая сообщило, что многие их работники были ранены и оказались в ловушке из-за атак демонстрантов. Власти КНР призвали генералитет Мьянмы остановить насилие и обеспечить безопасность людей и имущества.

Япония, которая также борется за влияние в регионе, пока молчит, ограничиваясь дежурными заявлениями.

После переворота 1 февраля часть депутатов правившей до того партии отказалась смириться с «революцией» и до сих пор скрывается, призывая жителей противостоять агрессору. «Это самый мрачный момент для страны и момент, и рассвет близок. Восставшие должны победить», — передает «Би-би-си» слова одного из лидеров протеста Ман Вин Хаинг Тана.