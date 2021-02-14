Блокировка СМИ, Путин говорит о протестах, Трамп оправдан. Главное к 14 февраля

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры полностью заблокировал сайт издания «Спектр», опубликовавшего заметку с датой и временем, когда сторонники Алексея Навального должны выйти во дворы с фонариками (ведомства считают это несогласованной акцией). Как пишет «Медиазона», в одну из статей был встроен ролик Леонида Волкова, опубликованный на YouTube. О блокировке YouTube пока не сообщалось.

Экс-президент США Дональд Трамп останется без импичмента. Со второй попытки Сенат не смог набрать достаточного количества голосов «за», хотя большинство сенаторов поддерживали меру: 57 на 43. Среди проголосовавших против Трампа семеро — республиканцы. Отделения партии в их штатах раскритиковали действия своих представителей.

Президент США Джо Байден однако заявил, что, хотя Трамп и был оправдан, никаких сомнений в обвинениях в призыве к штурму Капитолия нет: «Эта печальная глава в истории [штурм Капитолия] напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть очень бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что долг и ответственность каждого из нас… защищать правду и победить ложь», — говорится в его заявлении.

Британское издание The Independent принесло свои извинения бизнесмену Роману Абрамовичу за публикацию, в которой приводится цитата Леонида Волкова, призывающего ввести против предпринимателя санкции. В статье «Владимир Путин — это "обезьяна с гранатой": Сторонник Навального говорит, пора быть жесткими с российским лидером» Волков называет Абрамовича «носильщиком чемоданов с незаконно обретенными богатствами президента Путина». Газета опровергла, что Абрамович является «носильщиком» Путина и отметила, что не призывала к санкциям против него. Также издание сделает пожертвование в один из благотворительных фондов и оплатит услуги миллиардера на адвокатов.

Кремль опубликовал часть закрытой беседы Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ в эфире телеканала «Россия 1». Канал показал почти 20 минут записи речи главы государства, где он в очередной раз обвиняет Навального в работе на западные страны, поясняет, что его соперник стремиться к власти и богатствам, а также, что нападки на Путина связаны с усилением России. Он также мельком признал, что люди выходят на улицы из-за бедности, объясняя, что они чаще всего выходят не из-за Навального, однако добавив, что это провокация Запада, который использует недовольство от эпидемии коронавируса, с которой Россия справилась «лучше других стран». Руководство страны он называет «начальством».

Также Путин отметил, что не намерен отключать иностранные сервисы вроде YouTube, пока не будет создано российских аналогов, но и тогда все зависит, будут ли там критиковать его, что он называет «неприкрытыми атаками» и «враждебными действиями в отношении нашей страны».

«Фонтанка» обращает внимание, что власти организовали массовый флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, в клевете на которого обвиняют Алексея Навального. Издание отмечает, что почти одновременно посты в его поддержку с хештегом #ЯмыИгнатАртеменко и символикой протеста против полицейского произвола в деле Ивана Голунова запостили различные региональные СМИ, получающие деньги из бюджета, а также бюджетные организации. Также синхронно одинаковые посты выкладывали члены «Единой России» и ОНФ. Посты с фразой «сегодня состоялось второе судебное заседание над Навальным» начали массово появляться на следующий день после этого заседания.