"Элемент магического мышления": почему Путин никогда не называет фамилию Навальный

«Тот, чье имя нельзя называть», – в российской действительности эта фраза не имеет никакого отношения к персонажу знаменитой серии романов британской писательницы Джоан Роулинг. Она стала шуточным и ироничным отображением уникального в своем роде отношения властей к оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному. В свое время даже ходили слухи о том, что из Кремля федеральным телеканалам спустили едва ли не прямое распоряжение не упоминать имени Навального в эфирах.

«Берлинский пациент», «агент немецких спецслужб», «блогер» – примерно так журналисты крупнейших телеканалов страны называли Алексея Навального в течение последних месяцев, пока продолжалась странная эпопея с его задержанием, арестом и осуждением. В прежние годы телевизионщикам приходилось выкручиваться по-другому.

Но самым главным автором синонимов в данном случае стал лично президент России Владимир Путин, который ни разу не произносил имя и фамилию Алексея Навального на публике. «Тот персонаж», «господин», «один гражданин», «Саакашвили российского формата», – чего только не выдумывал Владимир Владимирович и его спичрайтеры, лишь бы только избежать словосочетания, которое, казалось бы, давно у всех на устах. Причем, во многом известности оппозиционеру добавляют именно действия Кремля, попытки которого противостоять «блогеру» выглядят как минимум неуклюже.

Примечателен и тот факт, что журналисты неоднократно пытались едва ли не вынудить Путина произнести фамилию Навального – даже нарочито подводили президента к этому. Но глава российского государства каждый раз «выкручивался». К примеру, еще в июле 2017 года на итоговой пресс-конференции после саммита G20 журналист телеканала CBS задал Владимиру Владимировичу прямой вопрос: как он относится к оппозиционеру и почему никогда не называет его фамилию. К слову, игнорировать этот вопрос Путин не стал. Он отметил, что готов вести диалог на президентском уровне со всеми, кто предлагает конструктивную повестку, даже если она носит критический характер. А вот беседовать с теми, кто просто пытается привлечь к себе внимание, добавил Путин, он не намерен. Во время этого ответа фамилию Навального российский президент в очередной раз не озвучил. Были и другие попытки, которые заканчивались тем же. Из-за этого в социальных сетях даже шутили о том, что «для Путина Навальный, как криптонит для Супермена».

Более того, на прошедшей не так давно встрече с главными редакторами российских СМИ главред «Эха» Алексей Венедиктов присоединился к попыткам своих коллег и спросил про отравление Навального. В ответе Путин снова не стал называть его по имени.

Доктор психологических наук Александр Венгер в интервью «Дождю» попытался дать подобному поведению президента профессиональную оценку и объяснить, почему Путин никогда не называет Навального по имени.

«У любого человека есть небольшой элемент магического мышления, когда свойство вещи или человека переносится на слово, название или имя. Например, в СССР многие люди боялись произносить вслух аббревиатуру КГБ, даже находясь в своей компании.

Иными словами, то, что нам неприятно или чего мы опасаемся, мы стараемся не говорить, равно как стараемся с этим не встретится в реальности. Особенно это относится к имени человека: если ты называешь имя, то ты как бы «беседуешь» с этим человеком. Если этого сильно не хочется, то не хочется называть его имени. Это как раз и говорит о степени негативного отношения Владимира Путина к Алексею Навальному: он ему сильно неприятен. Возможно, он его немного опасается», – рассказал Александр Венгер.