Из-за раскола республиканцев в США зарождается новая партия противников Трампа

Более сотни бывших чиновников и избранных представителей Республиканской партии ведут переговоры о создании новой более «принципиально консервативной» партии, которая бы осуждала действия экс-президента Дональда Трампа. Многие республиканцы остаются верны своему бывшему лидеру, но часть из них резко осуждает его после истории с призывом штурмовать Капитолий и заявлений экс-главы государства о фальсификации выборов.

В прошлую пятницу состоялась Zoom-конференция, в которой приняли участие более 120 человек. Среди них были бывшие официальные лица администраций Рональда Рейгана, Джоржда Буша-старшего, Джоржда Буша, а также самого Трампа. Там также присутствовали многие политики и функционеры Республиканской партии, включая организатора беседы Эвана Макмилана, который был главным политическим директором Республиканской конференции Палаты представителей, пишет Reuters.

«Значительная часть Республиканской партии радикализирует американскую демократию и угрожает ей, — поясняет Макмаллин. — Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе совершенно необходимо создавать что-то новое».

Также в нем участвовали главный советник Министерства внутренней безопасности при Трампе Джон Митник, замглавы штаба ведомства Элизабет Нойманн и экс-конгрессмен от Республиканской партии Чарли Дент. Многие пока предпочитают анонимность.

Среди ключевых ценностей новой партии могут быть обозначены включая приверженность Конституции и верховенству закона, которые, как считают собравшиеся, Трамп опровергает.

В свою очередь, представители Республиканской партии заявляют, что отколовшиеся от неё члены проиграли, когда «голосовали за Байдена», а также говорят о необходимости сплотиться.