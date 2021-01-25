Определенная трещина: политолог указал на странные последствия протестов

Субботняя акция протеста или, скорее, в поддержку находящегося в СИЗО Алексея Навального, как и многие события до нее, не дала ни ответов на вопросы, ни четкого понимания того, какой формат обретут ключевые политические процессы в будущем, особенно с точки зрения нарастающего противостояния между довольно большой частью российского общества и официальными властями.

Между тем особенное внимание к этой ситуации эксперты уделяют еще и потому, что она может стать своего рода «лакмусом» для других, глубинных и скрытых от взоров большинства процессов. Речь о борьбе за передел сфер влияния в преддверии транзита власти, которая, как считают ряд политологов, скрытно ведется в довольно жесткой форме. В данном случае нельзя исключать сценария, при котором отдельная часть правящих элит попробует сделать ставку на самого популярного, особенно среди молодежи, оппозиционера и разыграть карту Навального по-своему.

Тем более, что определенные подвижки в этом направлении уже наметились. К примеру, как пишет известный российский политолог Марат Баширов в своем авторском Telegram-канале, у него сложилось впечатление о том, что российские элиты на фоне происходящих в последние недели событий начали «разделяться». И пусть о каком-то реальном расколе элит говорить рано, убежден специалист, их лояльность и сплоченность вокруг персоны российского президента уже стоит под вопросом.