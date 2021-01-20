Трамп помиловал 73 человека. Себя и своих близких миловать он не стал

Президент США Дональд Трамп, дорабатывающий сегодня свой последний день в Белом доме, опубликовал список людей, которых он напоследок решил помиловать в качестве главы государства. Вопреки сообщениям СМИ, уверявших, что это обсуждается, самого Трампа в этом списке не оказалось.

В выложенном списке значатся 73 человека, которых помилуют. Ещё 70 людям он решил смягчить наказания. Среди помилованных значится, например, экс-советник Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивен Бэннон, который помогал ему избраться в 2016 году, а впоследствии был обвинен в сговоре с целью хищения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее The New York Times писал, что Трамп рассматривает возможность того, чтобы помиловать себя заранее. Теоретически это могло помочь избежать последующих претензий со стороны Минюста США после отставки. Также газета не исключала, что он помилует членов своей семьи и своего адвоката Руди Джулиани.