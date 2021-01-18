На днях выйдет новое расследование про ФСБ – "более бомбастичное", чем с Навальным

Журналист Bellingcat Христо Грозев, который был одним из главных авторов расследования про отравление политика Алексея Навального, анонсировал выход нового, более впечатляющего, по его мнению, материала о той же группе сотрудников ФСБ из отдела отравителей НИИ-2 и их возможной причастности к убийствам не только политиков.

В разговоре с журналистом Александром Плющевым г-н Грозев объявил, что новое расследование будет состоять из двух частей. Его опубликуют в течение двух дней. Он жалеет, что этого не удалось сделать ранее, но, чтобы проверить информацию, потребовалось время. Он подчеркнул, что качество материала для него важнее конкретных дат.

«Для меня это бомба. Можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального. Одно дело, когда они отравляют политиков — политики как-то подписываются под правилами игры в современной России. А не-политики этого не должны делать»,

— приводит слова журналиста «МБХ Медиа».

Напомним, что вскоре после выхода расследования об отравлении Навального Грозев опубликовал файл с «сырыми» данными о перемещениях членов группы отравителей из ФСБ за несколько лет, чтобы российские коллеги могли сопоставить эти данные с покушениями на жизнь общественных деятелей, журналистов и политиков. Уже тогда уточнялось, что из файла удалены некоторые сведения, которые могут компрометировать начатые расследования.