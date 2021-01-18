Лавров: Россия не возбудит уголовное дело об отравлении Навального

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе своей большой пресс-конференции заявил, что, несмотря на ответы Германии, у правоохранительных ведомств до сих пор нет оснований возбуждать уголовное дело о покушении на Навального.

По его словам, российские специалисты до отправки за рубеж не смогли обнаружить в анализах политика следы яда, а Германия якобы не предоставила «вещественных» доказательств.

«Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

По его словам, переданные ФРГ данные содержат лишь сведения об опросах самого Алексея Навального и его супруги Юлии. Он заверил, что в ответах российской Генпрокуратуре нет «никаких вещественных доказательств, ничего про "три бутылки" какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов».

При этом в Минюсте ФРГ ранее отмечали, что после получения их ответов у России будут все основания для возбуждения дела, а медицинскую информацию о политике они передать не могут из-за его отказа. Однако полная история болезни была опубликована в медицинском журнале Lancet, причем на эту статью уже ссылалась ФСИН.