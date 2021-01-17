Прилет Навального: В "Пулкове" задержали журналиста и трех активистов

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель задержан в аэропорту «Пулково» полицией при попытке улететь в Москву. Это произошло на стойке регистрации, пишет издание.

Ранее там уже были задержаны трое активистов, которые намеревались встретить Алексея Навального. Среди них главный редактор телеграм-канала «Агит Россия» Павел Иванкин и активисты Алексей Барич и Александр Край. Полицейский обосновал это сообщением о том, что они «возможно, готовятся к массовым беспорядкам в городе Москва».

До этого были задержаны ещё шесть человек, которые направлялись в Москву, предположительно, планировавших встретиться с Навальным во «Внукове», пишет «Новая газета».