Трамп и Кушнер призывают союзников к критике возможной процедуры импичмента

Дональд Трамп со своим старшим советником и зятем Джаредом Кушнером призывают союзников в Конгрессе препятствовать процедуре импичмента посредством критики этого предложения в социальных сетях.

Об этом пишет в воскресенье газета The Washington Post.

По данным источников издания, сейчас неясно, принесли ли усилия Трампа и Кушнера успех. В субботу имели место, в основном, призывы демократов отстранить действующего президента от власти. При этом небольшая группа республиканцев опубликовала письмо с призывом к Джозефу Байдену попытаться предотвратить импичмент. В ответ на это пресс-служба действующего президента напомнила о его словах о том, что решение о возможном импичменте действующего американского лидера должны принимать законодатели в Конгрессе.

Помимо этого, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки) отметил, что верхняя палата законодательного органа не вернется к работе до 19 января. Это значит, что разбирательство по импичменту в Сенате если и состоится, то лишь после того как Трамп покинет свой пост.

Противники Дональда Трампа хотят в рамках процедуры импичмента запретить ему вновь баллотироваться на пост главы государства в будущем.

Невзирая на критику в сторону Трампа из-за беспорядков в Капитолии и среди его однопартийцев, в Палате представителей Конгресса США остаются конгрессмены, которые выступают против импичмента. По мнению лидера республиканского меньшинства нижней палаты Кевина Маккарти, «импичмент президента за 12 дней до завершения его срока только углубит раскол страны».

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс США с целью воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. С подобными мыслями выступили также некоторые представители республиканской партии.