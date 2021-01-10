Путин и Макрон обсудили по телефону встречу по решению ситуации в Карабахе

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманэль Макрон обсудили трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении, запланированную на 11 января в Москве. По информации пресс-службы Кремля, Макрон поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию.

Об этом пишет ТАСС.

«В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении. С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха, отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — говорится в сообщении.

«Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению — в том числе по линии профильных международных организаций», — отметили в пресс-службе.

Президенты поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о продолжении контактов на различных уровнях.