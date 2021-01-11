Партия власти "Нур Отан" побеждает на парламентских выборах в Казахстане

Партия власти «Нур Отан» набрала 71,97% на парламентских выборах в Казахстане, что является большинством из общего количества голосов.

Об этом свидетельствуют данные опроса избирателей на выходе с участков, проведенного исследовательским институтом «Когамдык пикир» («Общественное мнение») по заказу портала Zakon.kz, пишет «Интерфакс».

Второе место на выборах в воскресенье заняла Демократическая партия «Ак Жол», за которую проголосовали 10,18% избирателей. На третьем месте оказалась «Народная партия Казахстана» (бывшая Коммунистическая партия Казахстана), получившая 9,03% голосов.

Респондентам задавали один вопрос: «За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан?».

Было задействовано 600 избирательных участков, на которых было опрошено 24 тысяч избирателей в Нур-Султане, Алма-Ате, Шымкенте, во всех областных центрах, городах районного значения, малых городах и сельских населенных пунктах. Погрешность опроса составляет примерно 2%.

В Казахстане для прохождения в нижнюю палату парламента необходимо в ходе выборов преодолеть планку в 7%.