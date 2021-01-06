Минобороны Украины перевело звания военнослужащих на стандарты НАТО

Министерство обороны Украины издало приказ о переводе званий украинских военнослужащих на коды военных рангов НАТО.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств — членов альянса», — заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По словам Тарана, указ станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

«Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру», — сообщил министр.