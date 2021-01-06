Ким Чен Ын признал провал поставленных экономических целей КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о провале поставленных ранее целей в экономическом развитии страны на открытии восьмого съезда Трудовой партии Кореи.

Об этом пишет Интерфакс.

«Срок пятилетней стратегии экономического развития истек в прошлом году, но результаты по большинству направлений совершенно не соответствовали нашим целям», — сказал Ким Чен Ын.

По его мнению, прошедшие пять лет являются «беспрецедентными» и «худшими из худших» для страны.

Глава северной Кореи также отметил, что самым надежным и быстрым способом для устранения многочисленных проблем, с которыми сейчас сталкивается страна, является приложение всех возможных усилий для укрепления способности полагаться на собственные силы.

По его словам, на съезде он выступит с предложениями по «стратегической и тактической политике», направленной на «национальное воссоединение, развитие внешних связей и укрепление работы партии».

Yonhap отмечает, что на открытии съезда ни разу не прозвучали упоминания о Южной Корее и США.