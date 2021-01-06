Демократ Рафаэль Уорнок победил во втором туре на выборах в сенат в Джорджии

Второй тур выборов в Сенат в американском штате Джоджия завершился победой демократа Рафаэля Уорнока над республиканкой Келли Леффлер.



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

Как сообщает NBC, по результатам обработки примерно 98% бюллетеней, Уорнок получает 50,5% голосов, Леффлер — 49,5%. Телеканал рассматривает подобный расклад как поражение республиканки Леффлер. С этим также согласны телеканалы CNN, ABC и CBS.

Исход голосования в Джорджии определит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам минимум на два года. Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.