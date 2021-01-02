В МИД Китая заявили о несостоятельности "неправильной политики" со стороны США

Глава китайского МИДа Ван И заявил, что политика США по «сдерживанию Китая», а также их попытки развязать новую холодную войну «обречены на провал». Он также выразил надежду на восстановление хороших отношений Пекина и Вашингтона с приходом к власти избранного президента США Джо Байдена.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Доказано, что всестороннее подавление и сдерживание Китая и их (США) попытки спровоцировать новую "холодную войну" не только нанесли серьезный урон интересам двух народов, но и нанесли большой ущерб миру», — сказал Ван И агентству «Синьхуа» и Центральному китайскому телевидению.

По мнению министра, сейчас отношения двух стран «стоят на новом перепутье». Он надеется, «что новое правительство США восстановит рациональность, возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами на правильный путь и возобновит сотрудничество». Ван И также отметил готовность Пекина работать над укреплением отношений с Вашингтоном «на основе принципов скоординированности, сотрудничества и стабильности».

Ранее ибранный президент США Джо Байден заявил о намерении модернизировать приоритеты в обороне из-за «вызовов со стороны России и Китая». Американская нацразведка называла КНР «самой большой угрозой» для США, а Дональд Трамп сообщал, что намерен принять ряд жестких мер в отношении Китая.