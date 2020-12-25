Пранкер Вован дал пару советов Навальному. Звонок он считает "вполне правдоподобным"

Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован из дуэта «Вован и Лексус» высказал свое мнение о разговоре политика Алексея Навального с предполагаемым отравителем из группы сотрудников ФСБ. Он считает, вопросов к подлинности записи нет, она «вполне правдоподобная», но Навальному есть к чему стремиться — нужно быть более уверенным в себе и «понапористее».

«Возможно его собеседник и подозревал, что в разговоре что-то идёт не так, но, вероятно, всё-таки побоялся положить трубку, испугавшись, что имеет дело с настоящим помощником Патрушева»,

— рассуждает эксперт в разговоре с «Отрытыми медиа».

По его словам, Навальный иногда «проваливался» во время разговора, в частности, он перепутал Омск с Томском. Ему не хватало уверенности, а в целом нужно было ещё сильнее давить на Кудрявцева, используя более «интересные» вопросы. При этом г-н Кузнецов признает, что едва ли политик хотел преподнести этот разговор в качестве пранка, «но люди-то восприняли как пранк и начали делать мемчики».

Профессиональный пранкер считает запись диалога Навального и Кудрявцева «вполне правдоподобной», отмечая, что сравнить голоса сотрудника ФСБ и человека с записи, скорее всего, возможности не будет.