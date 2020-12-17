Путин попросил не обижаться на его слова о реальных зарплатах

Во время ответа на первый вопрос на пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал об уровне доходов россиян и безработице.

«Прошу сразу граждан на меня не сердиться. То, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни. Тем не менее это усредненная цифра и мы должны тоже на нее ориентироваться. Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас к концу года на 1,5%. К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения», — сказал президент, отвечая на вопрос журналистки из Магадана.

Он объяснил, что такой расклад получается в связи с падением дохода у индивидуальных предпринимателей. При этом падение реальных доходов по итогам года составит примерно 3%.

Уровень безработицы при этом вырос до 6,3% среди трудоспособного населения. В начале года он составлял 4,7%, уточнил президент.

Также Путин отметил, что прибыль банков оценивается в 3,3 триллиардов рублей.