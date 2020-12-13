Навального травили дважды, непроверенный эффект "Спутника V". Главное к 13 декабря

Британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники заявила, что оппозиционного политика Алексея Навального в России якобы отравили дважды: первый раз в Томске ещё до вылета, когда отравители, предположительно, получили доступ в номер и нанесли боевое отравляющее вещество на одежду, а второй – перед отправкой в Берлин в Омской больнице, где у спецслужб якобы была база в кабинете главврача: «Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин», — пояснил собеседник издания. В обоих покушениях жизнь оппозиционера спас атропин.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире шоу «Соловьев Live» на YouTube заявил, что российская вакцина «Спутник V» создает иммунитет от коронавируса на два года, обращает внимание Znak.com. При этом он также заявил, что вакцина американской компании Pfizer защищает всего 4-5 месяцев: «Хотя это необходимо экспериментально проверить», — добавляет Гинцбург. Экспериментально подтверждать слова о российской вакцине он желания не изъявил.

Минобороны Армении заявляет о возобновлении наступления сил Азербайджана в районе Нагорного Карабаха, передает ТАСС. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил в возобновлении боевых действий власти Армении. Минобороны России подтверждает, что режим прекращения огня впервые был нарушен. При этом уточняется, что соглашение сейчас вновь соблюдается.

The Sunday Times пишет, что власти Великобритании предупредили супермаркеты о необходимости закупиться продуктами перед выходом из ЕС, который может пройти без заключения торгового соглашения. В правительстве якобы опасаются ажиотажа на продукты питания и медикаменты. Ранее СМИ писали, что переговоры по сделке пока заходят в тупик.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что СКР отказался возбуждать уголовное дело по факту нападения на съемочную группу шоу-вумен Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Позднее решение было отменено прокуратурой. Сейчас идет проверка по делу.

В Австрии силовики нашли склад с оружием, который принадлежит неонацистской группировке, передает Deutsche Welle. Там обнаружили 76 единиц полуавтоматического оружия. Также было проведено пять обысков, пять человек взяты под стражу. Утверждается, что это оружие поставлялось неонацистам в Германию, где его использовали для организации незаконных вооруженных формирований.