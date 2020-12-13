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13 декабря, воскресенье

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[10:49]В Роскачестве отрицают, что смартфоны плохо влияют на здоровье людей
[10:29]Навального травили дважды, непроверенный эффект "Спутника V". Главное к 13 декабря

12 декабря, суббота

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[18:42]В США военный получил 2,5 года тюрьмы за фото с планом служебной поездки
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[16:45]В Иране казнили через повешение журналиста-диссидента Рухолла Зама
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[11:11]Вспышка неизвестной болезни в Индии может быть связана с рисом
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11 декабря, пятница

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[18:01]Генпрокуратура оценит правомерность роста цен на сахар, масло, муку и хлеб
[17:40]На пресс-конференцию к Путину в этом году попадут лишь 744 журналиста
[17:11]Путин призвал лишить YouTube технологических преимуществ
[16:53]AliExpress, Яндекс и Wildberries обсудят антикризисные стратегии в рамках бизнес-форума
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Навального травили дважды, непроверенный эффект "Спутника V". Главное к 13 декабря

Политика
10:29, 13 декабря 2020

Навального травили дважды, непроверенный эффект "Спутника V". Главное к 13 декабря
Алексей Навальный // Фото: Instagram
Алексей Навальный // Фото: Instagram

Британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники заявила, что оппозиционного политика Алексея Навального в России якобы отравили дважды: первый раз в Томске ещё до вылета, когда отравители, предположительно, получили доступ в номер и нанесли боевое отравляющее вещество на одежду, а второй – перед отправкой в Берлин в Омской больнице, где у спецслужб якобы была база в кабинете главврача: «Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин», — пояснил собеседник издания. В обоих покушениях жизнь оппозиционера спас атропин.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире шоу «Соловьев Live» на YouTube заявил, что российская вакцина «Спутник V» создает иммунитет от коронавируса на два года, обращает внимание Znak.com. При этом он также заявил, что вакцина американской компании Pfizer защищает всего 4-5 месяцев: «Хотя это необходимо экспериментально проверить», — добавляет Гинцбург. Экспериментально подтверждать слова о российской вакцине он желания не изъявил.

Минобороны Армении заявляет о возобновлении наступления сил Азербайджана в районе Нагорного Карабаха, передает ТАСС. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил в возобновлении боевых действий власти Армении. Минобороны России подтверждает, что режим прекращения огня впервые был нарушен. При этом уточняется, что соглашение сейчас вновь соблюдается.

The Sunday Times пишет, что власти Великобритании предупредили супермаркеты о необходимости закупиться продуктами перед выходом из ЕС, который может пройти без заключения торгового соглашения. В правительстве якобы опасаются ажиотажа на продукты питания и медикаменты. Ранее СМИ писали, что переговоры по сделке пока заходят в тупик.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что СКР отказался возбуждать уголовное дело по факту нападения на съемочную группу шоу-вумен Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Позднее решение было отменено прокуратурой. Сейчас идет проверка по делу.

В Австрии силовики нашли склад с оружием, который принадлежит неонацистской группировке, передает Deutsche Welle. Там обнаружили 76 единиц полуавтоматического оружия. Также было проведено пять обысков, пять человек взяты под стражу. Утверждается, что это оружие поставлялось неонацистам в Германию, где его использовали для организации незаконных вооруженных формирований.

Теги: #Навальный #Нагорный Карабах #Армения #Вакцина от коронавируса #Азербайджан

Рубрика: Политика

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Тут можно было бы подумать, что единственный ролик про Росгвардию, известный широкой публике, наконец-то нашел хотя бы такое признание. Что это то самое видео с генералом Золотовым в главной роли, где глава Росгвардии вызывает Навального на дуэль за расследование про тухлую капусту. Но – нет

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Можно продолжать штрафовать крайних, но лучше бы для начала запретить танцевальные партеры на рок-концертах. Когда видишь, как фанаты возле сцены привычно оттягиваются с плотностью «автобус в час пик», возникают вопросы к многотысячным штрафам, которыми грозят чопорному залу имени Чайковского

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Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями

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