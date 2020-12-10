Украинский бизнесмен заочно приговорен к 19 годам колонии за энергоблокаду Крыма

Верховный суд Крыма вынес обвинительный приговор украинскому бизнесмену Ленуру Ислямову. Он заочно приговорен к 19 годам колонии строго режима за организацию энергоблокады в регионе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Вместе с тем с него взыскали 52 миллиона рублей по гражданскому иску республиканских Минздрава, МЧС, Черноморского флота, местного молокозавода и Севастопольского акционерного предприятия.

Еще ряд предприятий признаны потерпевшими в связи с обесточиванием сетей в Крыму.

Напомним, полуостров остался без электричества в нобяре 2015 года из-за подрыва опор, который вывел из строя все линии электропередач.