Томаты и яблоки из Азербайджана не попадут в РФ. В них вредители из третьих стран

Россия вводит временный запрет на ввоз яблок и помидоров из Азербайджана из-за неоднократного обнаружения в них вредителей, которые даже не обитают в Азербайджане. О возможности эмбарго Москва предупреждала ещё 23 октября. Запрет вступит в силу 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, лишь с 22 октября в импортируемой продукции было обнаружено 17 случаев нахождения там томатной моли и восточной плодожорки. С начала года до этой даты было выявлено ещё 76 таких случаев. Кроме томатов и яблок под угрозой запрета тогда оказались сливы, персики, продовольственный картофель, черешни, нектарины и гранат.

В профильном ведомстве утверждали, что вредители, которых они находят на продуктах, не водятся в Азербайджане. Там предполагали, что на самом деле фрукты и овощи в Россию идут не оттуда, а из третьих стран.