Чубайс сравнил Навального с Лениным: "Жестокий политик и очень грубый полемист"

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс ответил на твит оппозиционного политика Алексея Навального. Комментируя ролик Ильи Яшина о Чубайсе, тот назвал его «старым комсомольцем», который «уже 20 лет прислуживает Путину». Он настаивает, что Чубайс сейчас не относится к оппозции

«Юному ленинцу от старого комсомольца. Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани. (...) Похоже, дело Ленина, действительно, живёт», — написал Чубайс в своем Facebook.

Он также добавил, что во время своей полемики с Навальным он заметил, будто тот был «довольно боек, но не очень содержателен».

Отметим, что ранее Навальный уже заслужил сравнение с другим российским лидером: в октябре этого года председатель КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что оппозиционер напоминает ему Бориса Ельцина: «Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть», — сказал тогда Зюганов.