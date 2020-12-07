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Тихановская пообещала в ближайшие дни опубликовать проект конституционной реформы

Политика
11:52, 07 декабря 2020

Тихановская пообещала в ближайшие дни опубликовать проект конституционной реформы
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская заявила, что её соратники ведут разработку нового проекта Конституции. Она будет строиться на базе Конституции 1994 года, но с отдельными корректировками. Её принятие последует после ухода Лукашенко.

«Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — пояснила Тихановская в интервью TUT.BY. Она отметила, что документ, как и другие конкретные шаги будет востребован, когда начнется переходный период и переговоры с властями. К тому времени, по её словам, чиновники пойдут на уступки и начнут выполнять требования протестующих, включая прекращение насилия и освобождение политзаключенных.

Её политический советник Александр Добровольский поясняет, что в предлагаемой Конституции правительство будет подотчетно парламенту по принципу парламентско-президентской республики.

Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка также добавляет, что вместе с ним будут опубликованы предложения по проведению новых выборов президента, экономическая стратегия на время перехода власти и несколько сценариев развития событий. При этом реформа Основного закона, по его словам, будет сильно отличаться от той, о которой говорит Лукашенко: «[Это будет] не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже».

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии #Тихановская

Рубрика: Политика

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