Анаболики в Молдове, выборы в Венесуэле, невыездные в России. Главное к 6 декабря

Спецслужбы Молдовы задержали автомобиль с номерами, выданными посольству Молдовы в России при попытке перевезти партию анаболиков через границу с Украиной. Об этом сообщает МИД Молдовы. Кто руководил незаконным вывозом препаратов, не уточняется.

Белый дом заранее заявил, что выборы в парламент Венесуэлы не имеют ничего общего с демократией. По словам помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена, «эти выборы служат только для того, чтобы сохранить Мадуро у власти, и не делают ничего для того, чтобы построить лучшее будущее для жителей Венесуэлы» (цитата по ТАСС). Он уверен, что они будут сфальсифицированы. Выборы в парламент Венесуэлы начинаются сегодня. Ранее непризнанный президент Николас Мадуро заявил, что если его сторонники проиграют их, он уйдет от власти.

В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик», где хранилась пиротехника. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС, площадь пожара достигает 3 тысяч квадратных метров. Информации о жертвах нет.

Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока: Во время пожара на рынке «Классик» огонь добрался до павильона с пиротехникой pic.twitter.com/KaIA0FbNA6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 6, 2020

За год количество россиян, которые не могут покинуть страну из-за долгов, выросло на 700 тысяч человек или на 20%. Теперь их порядка 4,1 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы судебных приставов, передает РБК со ссылкой на РИА Новости

Московские власти рассчитывают, что прививку от COVID-19 в будущем сделают 6–7 млн человек, заявил мэр Сергей Собянин. «Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6–7 миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение», — сказал он в эфире федерального телевидения.

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 99-летний принц Филипп намерены принять вакцину от коронавируса. Как пишет Daily Mail, она получит препарат в порядке общей очереди, как и все граждане старше 80 лет. В Букингемском дворце отказались комментировать медицинские данные королевы.

Умер заслуженный тренер и нападающий сборной СССР по футболу Виктор Понедельник, написала в Facebook его дочь. Спортсмену было 83 года.