В карабахском конфликте россияне чаще поддерживают Армению, а винят США и НАТО

Большая часть граждан России не могут однозначно выбрать сторону в конфликте в Нагорном Карабахе, так говорят 74%, однако Армению поддерживают чаще — в 15% случаев. Азербайджан выбирают лишь 6% респондентов, следует из результатов исследования «Левада-Центра», с которыми ознакомились «Открытые медиа». Больше всего поддержка армян в Москве (22%) и среди пожилых людей (17%).

При этом на первом месте среди предполагаемых зачинщиков войны в Карабахе россияне выделяют США и страны НАТО, их выбирают 21% опрошенных, хотя 22% не могут выбрать никого. Стоит отметить, что Турция, хоть и входит в НАТО, указана в списке отдельно и занимает третье место с 16%. Второй наиболее вероятный инициатор военного столкновения — Азербайджан, считают россияне, отдавшие ему 18%. В то, что войну развязала Армения, верят лишь 8%.

Появление в Карабахе российских миротворцев поддержали 59% опрошенных, а 31% выступили против этого. При этом лишь 15% россиян считают, что хорошей идеей было бы впустить в регион турецкие войска. 69% не поддерживают такое предложение.

Кроме того, замдиректора «Левада-центра» Денис Волков отмечает, что за годы длящегося в Карабахе конфликта россияне стали более равнодушны к нему, а вот к Беларуси интерес более сильный, потому что этот опыт проще проецировать на российскую реальность.