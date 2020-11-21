Турция готова к отправке своих войск в Азербайджан

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что военнослужащие турецкой армии завершили все необходимые приготовления перед отправкой на территорию Азербайджана для выполнения миротворческой миссии совместно с Россией.

«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Турции.

Предполагается, что деятельность турецких вооруженных сил ограничится участием в работе совместного мониторингового центра, который будет расположен вне Нагорного Карабаха. Предварительные договоренности по этому вопросу были достигнуты между двумя странами ещё 11 ноября, однако урегулирование отдельных вопросов, связанных с участием Турции в процессе, происходило и после этого.

Позиция российских официальных лиц заключается в том, что турецкие военные не будут допущены на территорию Нагорного Карабаха.