"Все из детства": Белковский рассказал, какие черты характера и страхи воспитали в Путине "дворы Питера"

На фоне мирного меморандума, подписанного Москвой, Баку и Ереваном с целью завершения конфликта в Нагорном Карабахе, экспертная среда в буквальном смысле взорвалась оценками ситуации. Одни приписывают России и лично президенту Владимиру Путину крупную дипломатическую и стратегическую победу в регионе, другие предупреждают об усилении позиций Турции на Южном Кавказе и возможном сохранении определенных амбиций на получение влияния над другими территориями, третьи отмечают, что во всей этой истории наиболее пострадавшей стороной стала Армения, лишившаяся контроля над частью территорий непризнанной НКР.

Между тем немало вопросов вызывала нейтральная позиция Москвы в конфликте, который обострился еще в конце сентября и фактически продолжался почти полтора месяца, сопровождаясь масштабными боевыми действиями. Основная версия «молчания» России во всей этой истории крутилась вокруг нежелания Кремля создавать новые поводы для недовольства Запада и введения санкций, тем более что экономическая ситуация внутри страны и без того оставляет желать лучшего на фоне падения цен на нефть и «коронакризиса».

Между тем, как считает известный российский политолог Станислав Белковский, завершением конфликта в Карабахе и последовавшими за этим действиями глава российского государства сумел показать всему миру, что постсоветское пространство без него попросту не может существовать. Более того, эксперт убежден, что Владимир Путин вовсе не пытается подчинить себе бывшие союзные республики, а лишь делает все возможное для того, чтобы исключить любые риски агрессии в свой адрес и в адрес России. И такой стратегии Путин придерживается всегда, причем, причина этого, убежден Белковский, кроется в непростом петербургском детстве российского президента.

Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

«Действиями в Карабахе Владимир Путин доказал, что без него постсоветское пространство не существует. Это не значит, что ему должны все подчиняться, Грузия же ему не подчиняется, главное — чтобы в важных для Путина вопросах ему не возражали. Ему важно, чтобы с ним не воевали, потому что у Путина оборонительная логика, не наступательная.

Почему у него есть такое увлечение, так называемая "идея бункера"? Для него весь мир — бункер. Для него самое главное — защититься от внешней агрессии. Это идет с его детства, с его дворов в Питере, где самым главным было защититься от агрессии местных хулиганов. Его главная задача — защититься от агрессии хулиганов, он это и делает. Никол Пашинян, который об этом забыл, пострадал, но он вернет себе уважение Владимира Путина, если подавит протесты и сможет остаться у власти», — заявил Станислав Белковский в интервью Наталье Влащенко.