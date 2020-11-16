Эрдоган призвал парламент одобрить ввод турецких войск в Азербайджан

Президент Рэджеп Эрдоган внес в парламент законопроект об отправке вооруженных сил Турции в Азербайджан для работы в рамках российско-турецкого наблюдательного центра.

Турецкие военные вместе с российскими будут следить за выполнением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего соглашения. Также в законопроекте говорится, что представители Турции намерены «обеспечивать мир и стабильность на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ».

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты», — передает агентство «Анадолу».

Количество контингента, сроки и рамки миссии с турецкой стороны будет определять администрация президент Эрдогана.

Отметим, что российская сторона настаивает, что турецкие военные не будут привлечены для миротворческой миссии, а будут присутствовать исключительно в наблюдательском штабе, соответствующий меморандум стороны подписали 11 ноября.