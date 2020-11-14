Ветеран спецслужб рассказал, как ЧВК "Вагнера" повлияла на войну в Карабахе

Сообщения о присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Нагорном Карабахе стали появляться в Сети в начале сентября. Ветеран спецслужб Виктор Огнев рассказал, как участие вагнеровцев в конфликте повлияло на итог противостояния.

Информацию о российских добровольцах в Карабахе распространяли турецкие и азербайджанские СМИ. По неподтвержденным данным, в ноябре в Арцах прибыло 500 бойцов ЧВК «Вагнера». Через несколько дней после этого Азербайджан прекратил наступление, а вскоре был подписан трехсторонний договор о прекращении огня.

Виктор Огнев уверен — вагнеровцы серьезно повлияли на события в Нагорном Карабахе. Он отметил, что армянские и карабахские военные не могли самостоятельно сдержать Азербайджан.

«В этот раз все было по-взрослому, как в 1994 году. Только тогда армяне смогли, а в этот раз нет», — считает ветеран спецслужб.

По его словам, азербайджанская сторона готовилась к очередной войне за Карабах 26 лет. У Баку было современное вооружение и беспилотники.

В то же время со стороны Армении участие в боевых действиях принимали совсем молодые солдаты, не готовые к настоящей, жестокой войне. По мнению эксперта, не каждая армия может сразу включиться в такие события, в отличие от ЧВК «Вагнера».

«За их плечами немало конфликтов и сложных ситуаций, там матерые ребята. Весь Карабах им, конечно, не удержать. Но в своей зоне ответственности, а это судя по всему, север — азербайджанцев не пропустили», — говорит Огнев.

Собеседник отметил, что если бойцов ЧВК «Вагнер» в Карабахе было несколько сотен, как писали в СМИ, то этого числа достаточно, чтобы обеспечить ПВО и пресечь операции Азербайджана с применением беспилотников.

«Неспроста у Азербайджана резко сократилось количество видео с успешным применением различных БПЛА. Все-таки, российские добровольцы прошли через горнило масштабных боевых конфликтов и чуть ли не врукопашную выбивали террористов «Исламского государства» (также ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, запрещена в РФ) из Сирии», — подытожил ветеран.