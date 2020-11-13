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Инцидент с похищением Шугалея спровоцировал конфликт на переговорах по Ливии в Тунисе

Политика
21:24, 13 ноября 2020

Инцидент с похищением Шугалея спровоцировал конфликт на переговорах по Ливии в Тунисе

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал сообщение о разногласиях на Форуме политического диалога в Тунисе. Источники сообщают, что спор на мероприятии возник из-за пленения иностранных граждан на территории Ливии, в том числе россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. 

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что во время переговоров лояльные Правительству национального согласия (ПНС) участники обвинили делегатов с Востока Ливии в якобы имевшем место быть похищении 16 итальянских рыбаков. Однако те выдвинули триполитанским «властям» ответную претензию: боевики ПНС уже практически полтора года незаконно удерживают российских ученых.

 «Вишенкой на торте стали взаимные обвинения участников во всех смертных грехах. Представители Востока Ливии напомнили делегатам с Запада о задержании граждан России. Этот инцидент известен во всем мире», — подчеркнул Малькевич.

Шугалея и Суэйфана похитили семнадцать месяцев назад, невзирая на то, что они официально прибыли на территорию страны и получили разрешение от триполитанских «властей» на осуществление научной деятельности. В мае 2019 года их передали бандформированию RADA, которое возглавляет член запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида» Абд аль-Рауф Карра, и без объяснения причин поместили в частную тюрьму «Митига». Примечательно, что группировка официально состоит в силовом блоке ПНС и контролирует соответствующий изолятор. 

За это время социологу и его переводчику так и не предъявили официальных обвинений, а все попытки «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа легитимировать пленение россиян через СМИ провалились, так как не прошли проверки фактами. 

Наших соотечественников подвергают физическим и психологическим пыткам. ПНС неоднократно приписывало ученым вмешательство в ливийские выборы. Однако глава ФЗНЦ посчитал подобные спекуляции на теме и вбросы несостоятельными. Малькевич процитировал позицию ЛНА.

«Представители Востока сказали: «Друзья, как вы себе представляете? Мы собираемся проводить выборы, якобы при вмешательстве в которые задержали граждан России. Но только после полутора лет заключения ученых вы заговорили про них. Мы выглядим бандитами в глазах всего мира. Надо этот вопрос решать, но вы этому препятствуете».

Напомним, что триполитанские «власти» использовали похищение для шантажа. Председатель Высшего государственного совета ПНС Халед аль-Мишри связался с коллегами Шугалея спустя две недели после захвата группы. Он предложил сотрудникам ФЗНЦ следующие условия: ученых отпустят, если Россия признает ПНС легитимным источником власти в Ливии. 

Однако представители Фонда отказались вести переговоры с функционером «правительства» Сарраджа. В ответ на сомнительные требования Аль-Мишри они заявили, что в России не принято торговать жизнями людей, а главное — общественная организация не обладает полномочиями диктовать Кремлю политический курс. По словам Малькевича, после этого разговора ПНС пытается выставить социолога и переводчика шпионами. 

«Шугалея принуждают к самооговору. Есть дата, 22 ноября, воскресенье. В этот день запланирована пресс-конференция, на которой Максим хотят заставить взять на себя вину за вмешательство в выборы. На этот раз тюремщики выставили такое условие освобождения россиян. Поэтому уже несколько недель врачи пытаются поставить на ноги людей, изможденных пытками. Вот, что нужно знать о возможном политическом диалоге в Ливии», — объяснил глава ФЗНЦ. 

Александр Малькевич также считает, что форум в Тунисе превратили в «фарс». По его мнению, нелогично проводить переговоры по выборам до принятия конституции и соответствующего закона. 

«По бесцеремонным действиям ООН видно, что такие юридические «мелочи» их вообще не волнуют. Видимо, проведут выборы по какой-то инструкции, которую напишут в Агентстве США по международному развитию. Очевидно, что между участниками Форума начались бурные разногласия по широчайшему спектру вопросов. Это еще на публику не выплеснулись вопросы организации избирательного процесса», — констатировал эксперт. 

Рубрика: Политика

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