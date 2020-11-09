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Вице-премьер Абрамченко может пострадать из-за своего фаворита

Политика
15:23, 09 ноября 2020

Вице-премьер Абрамченко может пострадать из-за своего фаворита
Виктория Абрамченко // Фото: Global Look Press
Виктория Абрамченко // Фото: Global Look Press

Издание «Правда.ру» выпустило расследование, посвященное скандальным связям вице-премьера Виктории Абрамченко. По данным издания, в настоящий момент проходит доследственная проверка по фактам коррупции в Росреестре. 

«Проверяется причастность экс-главы Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиза Тухтасунова к созданию мошеннических схем при внедрении ФГИС ЕГРН в составе организованной группы. Тухтасунова вызывали на допрос, однако, сославшись на болезнь, он в следственные органы не явился».

Как пишет «Правда.ру», «это не рядовой антикоррупционный кейс, как может показаться на первый взгляд. Парвиз Тухтасунов — протеже заместителя премьера Михаила Мишустина Виктории Абрамченко. Вице-премьер, в прошлом возглавлявшая Росреестр, где ее советником был Тухтасунов, фактически в открытую заступается за своего бывшего сотрудника. Наблюдатели задаются вопросом — какие причины побудили высокопоставленную чиновницу лоббировать и оберегать своего ставленника, рискуя положением и статусом?

Личный массажист и не только

Информацию о близких отношениях между Абрамченко и Тухтасуновым не раз публиковали СМИ. В систему Минэкономразвития Тухтасунова могла устроить его мать, Сапхия, которая возглавляет отдел материально-технического обеспечения переписей и сплошных обследований Росстата — еще одного ведомства, так же как и Росреестр, подконтрольного министерству. Несмотря на достаточно скромную должность — чиновница отвечает за госзакупки сувенирной продукции — по данным СМИ, она пролоббировала заключение контракта с Росстатом на сумму не менее 33 млн рублей компанией «ПК Групп», владельцем которой является Константин Гусин, друг Парвиза Тухтасунова. Еще два тендера ведомства — на 25 млн и 200 млн рублей — ушли аффилированным структурам.

Тухтасунова называли личным массажистом и фаворитом тогдашней главы Росреестра Виктории Абрамченко. Этим объяснялся головокружительный карьерный взлет молодого человека, который до того как стать советником руководителя федеральной службы после окончания медицинского вуза недолгое время проработал простым медбратом, а с 2008 по 2016 год вообще нигде не работал.

В 2016 году Тухтасунов был трудоустроен на пару месяцев на должность заместителя директора аппарата управления в ФГБУ "Россельхозземлемониторинг". Напомним, в то время Виктория Абрамченко занимала пост замминистра сельского хозяйства. Перейдя в Росреестр, чиновница забрала с собой Тухтасунова, сделав его своим советником. А в ноябре 2018 года добилась назначения 33-летнего Парвиза Константиновича директором Кадастровой палаты России — приказ подписал тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин, непосредственный начальник Абрамченко.

Тогда личность Тухтасунова и привлекла к себе внимание СМИ, которые выяснили, что у новоиспеченного высокопоставленного чиновника нет профильного образования и необходимого опыта госслужбы. Позднее обнаружилось, что в биографии уроженца Таджикистана, получившего диплом врача-гинеколога, были заполнены некоторые пробелы. Так, появились записи об окончании им в 2017 году сразу двух вузов — Открытого института — Высшей профессиональной школы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и РЭУ им. Плеханова — курс «Корпоративные финансы». Когда журналисты попытались выяснить подробности учебы Тухтасунова, стало известно, что в 2017 году у Открытого института была отозвана аккредитация, а в «Плешке» не нашлось ни студентов, ни преподавателей, которые могли бы подтвердить обучение главы ФКП», пишет «Правда.ру».

По данным журналистов, Абрамченко не оставляла попыток трудоустроить своего протеже и после его увольнения из ФКП. В частности, по их информации, именно вице-премьер лоббировала назначение Тухтасунова на должность руководителя «Российского экологического оператора».

Провал ЕГРН за четверть откатов

«Возбуждению уголовного дела, фигурантом которого является Парвиз Тухтасунов, предшествовала проверка ФСБ, - продолжает издание.

В соответствии с поручением президента РФ от 31 декабря 2019 года ФСБ проверяла как создавалась и эксплуатировалась система ЕГРН как раз в период, когда Росреестром руководила Виктория Абрамченко. Выводы для вице-премьера более чем неутешительные. Выяснилось, что работы должны были завершиться   еще два года назад, но ЕГРН до сих пор не доделан. Государству был нанесен ущерб в сотни миллионов рублей. Попутно обнаружилось, что Парвиз Тухтасунов мог быть инициатором создания коррупционной модели, которая позволяла ее участникам получать от подрядчиков до 25% откатов.

Тухтасунов в качестве советника Абрамченко курировал цифровое развитие Росреестра, а, как известно, область ИТ-технологий является одной из наиболее коррупционноемких. В частности, это подтверждается громким коррупционным скандалом с участием бывшего замглавы Росреестра Сергея Сапельникова, когда ведомством руководила Наталья Антипина. Сапельников обвинялся в растрате 20 млрд рублей, но сбежал от уголовной ответственности в США. Он также курировал пресловутую ФЦП «Развитие единой госсистемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости», на которую уже потрачены десятки миллиардов рублей».

Подмосковный спрут

Кроме того, «Правда.ру» приводит факты, «которые указывают на то, что вице-премьер до сих пор действует по указке Парвиза Тухтасунова, который, сейчас уже не являясь госслужащим, по-прежнему имеет доступ в Белый Дом». Издание, в частности, рассказало о скандале, который учинила Абрамченко ради своего протеже. 

По информации журналистов, «Тухтасунов категорически отказывался соблюдать меры безопасности во время пандемии коронавируса и демонстративно не носил маску, находясь в здании правительства РФ, в грубой форме отвечая на замечания. Эти факты стали поводом для проверки Федеральной службы охраны, по итогам которой Тухтасунова перестали пускать в Белый Дом. После этого Абрамченко устроила скандал, от которого содрогнулся даже расположенный рядом Горбатый мост — не говоря уже о тех несчастных обитателях БД, от которых вице-премьер на повышенных тонах требовала решить вопрос с допуском фаворита в ее кабинет».

«Впрочем, ради Парвиза Абрамченко готова не только обрывать телефоны всевозможных инстанций, - продолжает «Правда.ру». - О значимости для вице-премьера этого уроженца солнечного Таджикистана, красноречиво свидетельствуют отношения Абрамченко с нынешним руководством Росреестра. Точнее, полное отсутствие таковых, ведь чиновница еще ни разу не приняла у себя нынешнего главу Росреестра Олега Скуфинского. Между тем Абрамченко активно вмешивается в работу службы и пытается влиять на принятие решений, даже если наталкивается на сильное сопротивление руководства Росреестра. При этом все указания она передает исключительно через Парвиза Тухтасунова, не прекращая попыток узаконить его нахождение в Белом доме и предпочитая таким нетипичным образом контролировать деятельность своего бывшего ведомства.

Контроль над Росреестром вице-премьеру жизненно необходим. В первую очередь для того, чтобы не допустить масштабного расследования ее деятельности на посту ведомства и «подвигов» ставленника, когда он возглавлял Кадастровую палату. Кроме того, арест Тухтасунова может вскрыть тотальную коррупцию в Управлении Росреестра Московской области. В его адрес уже звучат обвинения. Так, по словам подмосковного предпринимателя Андрея Волонтира, проходящего потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве, несколько лет назад по указанию Тухтасунова сотрудниками управления была удалена запись о переходе прав собственности на земельный участок компании, принадлежащей бизнесмену. В настоящий момент ведомство возглавляет Светлана Зайцева. Она считается подругой Абрамченко, и так же как вице-премьер уличена в близкой связи со своим подчиненным и ставленником — Глебом Фоминым. При этом в «послужном» списке Фомина три приговора по уголовным делам о вымогательстве, мошенничестве и угрозе убийством», - пишет «Правда.ру» (другие издания упоминают, что Фомин был только «дважды судим», но суть дела это меняет мало).

Далее журналисты напоминают, как «в 2018 году, сразу после назначения главой ФКП Тухтасунова, сотрудники палаты направили президенту РФ обращение. В письме отмечалось, что Парвиза Тухтасунова называют главным организатором коррумпированной схемы «получения денег за снижение кадастровой стоимости торговых центров, рынков и других объектов недвижимости, за быструю регистрацию новых многоэтажных домов и пр.» в Московской области. Также новый руководитель не раз высказывал мысль о том, что «в Росреестре можно хорошо заработать, а потом свалить из страны», говорилось в обращении. Штрихом к «портрету» стали факты о том, что Тухтасунов «любит деньги, дорогие подарки и поездки за границу, по Москве передвигается исключительно с охраной», а буквально по вступлении в должность приобрел квартиру стоимостью свыше 70 млн рублей и оформил на подставных лиц.

Однако больше сотрудники ФКП возмущались тому, что главу Росреестра совершенно не заботили государственные интересы и провал ФГИС ЕГРН. А когда происходили многочисленные сбои в системе, Абрамченко даже не появлялась на службе, предпочитая заниматься личной жизнью.

На чем сердце успокоится?

Наблюдатели давно задаются вопросом — что же объединяет «молодого, да раннего» таджика Тохтасунова с опытной федеральной чиновницей, которая является заместителем премьер-министра, имеет высокие награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и готова ради своего фаворита остановить не только коня, но и ФСО?»

В связи с этим, «Правда.ру» вспоминает слухи, которые обсуждают бывшие и действующие сотрудники Росреестра - о многолетней внебрачной связи Абрамченко и Тухтасунова, у которых при этом есть вполне законные супруги.

«Более посвященные не считают любовь настолько злой, и считают, что причина такой заботы лежит в том, что Абрамченко может опасаться обнародования фактов масштабной коррупции в Росреестре, когда она была главой ведомства.

Однако члены близкого круга вице-премьера утверждают — Тухтасунов видел в шкафу Абрамченко такой скелет, что много лет она вынуждена беспрекословно исполнять любые прихоти своего фаворита, опасаясь огласки этой информации.

Как бы то ни было, связь вице-премьера Виктории Абрамченко с гинекологом и массажистом из Таджикистана Парвизом Тухтасуновым не идет на пользу ни ей, ни ему, ни государству. Очевидно, что после проверки ФСБ следственные действия будут продолжены и бывшему главе ФКП будут предъявлены серьезные обвинения. Это неминуемо негативным образом скажется на репутации вице-премьера и серьезно осложнит ее работу в нынешней должности», – делает вывод «Правда.ру».

Рубрика: Политика

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