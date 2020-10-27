Пашиняна открыто саботирует «карабахский клан»

Похоже, что премьер-министр Армении Никол Пашинян столкнулся с открытым саботажем со стороны представителей старой политической элиты и рискует проиграть в этом политическом противоборстве, которое разыгралось в самый не подходящий для страны момент, на фоне военных действий.



В то время как азербайджанская армия демонстрирует успехи в наступлении, в Армении нарастают внутренние политические противоречия. Так называемый «карабахский клан», представителями которого являются бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, свергнутый два года назад в ходе революции Никола Пашиняна, заметно активизировался.

Политическая карьера и Кочаряна, и Сарганяна изначально была построена на конфликте в Нагорном Карабахе. Оба — уроженцы этого региона и начинали как лидеры движения за присоединение Нагорного Карабаха, который являлся тогда автономной областью Азербайджана. Сегодня «карабахский клан» разыграет ту же политическую карту на хорошо знакомом им направлении.

На политическую активизацию «карабахцев» в Ереване указывает несколько факторов. В частности, это озвученное на днях предложение сформировать в Армении совет из бывших президентов Армении и «президентов Нагорного Карабаха». Доминирование «карабахского клана» в этом совете было по сути предопределено и очевидно.

Однако, по мнению близких к правительству источников, кроме политических интриг «карабхский клан» предпринимает конкретные действия, которые позволяют говорить об их открытом саботаже решений премьер-министра Армении Пашиняна.

По информации тех же источников, в начале октября Пашинян отправил в Нагорный Карабах около 600 полицейских из Армении, которые должны были обеспечить полный контроль Еревана над естественным «гнездом карабахских заговорщиков», а также исполнять роль заградотрядов в военное время. Прибывших полицейских разместили в одной из школ Шуши, и в первую же ночь по этой школе был нанесён удар. Ни о каком продолжении операции после этой большой трагедии, конечно, не могло быть и речи.

Многие армянские эксперты уверены, что здесь имела место утечка информации, и ее источник следует искать в структурах, близких к «карабахскому клану». Это «совпадение» трудно игнорировать: полицейские прибыли в Нагорный Карабах как раз в то время, когда в нем находился экс-президент Армении Роберт Кочарян. Также показательно, что вскоре после этого Роберт Кочарян срочно вернулся из Карабаха в Армению, провёл встречу с послом РФ в Армении Копыркиным, а затем сообщил, что закупил на собственные средства и доставил в Армению крупную партию оружия. Но в контексте политических интриг, которые вьет «карабахский клан», возникает вполне резонный вопрос: не будет ли использована данная партия оружия для государственного переворота в самой Армении?

А вот еще одно «совпадение», которое свидетельствует об интригах «карабахского клана» и внутреннем политическом противостоянии, которое сейчас имеет место быть в Армении. Роберт Кочарян по сообщениям СМИ вернулся в Ереван 6 октября 2020 года вскоре после того, как был нанесён удар по школе в Шуше, где находились полицейские. А уже 8 октября срочно и спешно был освобождён от должности директора Службы национальной безопасности Армении Аргишти Кярамян, которого считают одним из приближённых к Пашиняну лиц из «соросовских» кадров. Громкая отставка, казалось бы, в самый не подходящий момент, под «грохот орудий» породила немало версий. Кярамяна считали одним из приближённых к Пашиняну лиц, он был назначен на должность совсем недавно. Однако, как утверждают осведомлённые источники, Кярамян впал в немилость Пашиняна именно потому, что не смог предотвратить карабахский «заговор», который становится крайне опасным уже не только для самого Пашиняна и его команды, но и для всей Армении.

Мысль о том, что забота старой элиты о соотечественниках носит показной характер, что за всеми ее действиями стоит конкретный политический интерес о переходе власти и что в угоду своим интересам «карабахский клан» готов подставить сограждан под удары азербайджанских дронов и заплатить их жизнями, может показаться кощунственной.



Однако здесь уместно вспомнить историю. 17 октября 1999 года, во время президентства Роберта Кочаряна, произошел «парламентский теракт». Группа боевиков, ворвавшись в зал заседаний Национального собрания Армении, устроила массовый расстрел. Были убиты 9 человек, среди них спикер парламента Карен Демирчян и премьер-министр Вазген Саркисян, которые на тот момент являлись самыми сильными и опасными противниками Роберта Кочаряна.

1 марта 2008 года в Ереване произошла кровавая расправа над участниками митингов протеста против фальсификации президентских выборов, где победил Серж Саргсян — еще один представитель «карабахского клана». После президентских выборов и массовых нарушений в Ереване прошла серия протестов. 1 марта, на десятый день демонстраций митингующие были жестко подавлены силовиками, которые применяли дубинки и электрошокеры. Кроме этого, работал снайпер, который вел стрельбу по демонстрантам.

Антон Смоляков