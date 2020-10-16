Реальные дела реализуют начатые дела: СМИ обнаружили среди единоросов "второго Кличко"

Партия «Единая Россия» является самой многочисленной и крупной политической силой в стране. Возможно, именно этим обстоятельством и стоит объяснять то невероятное количество курьезных, нелепых, а подчас и откровенно скандальных ситуаций, в которых нередко оказываются ее члены. Причем касается это представителей партии власти как на федеральном, так и на региональном уровне.

Еще свежи в памяти у многих россиян откровенно издевательские высказывания отдельных партийцев на целый ряд тем, которые население привыкло считать для себя чрезвычайно важными. Знает история и немало случаев, в которых единороссы предстают в откровенно странном и неоднозначном обличие перед избирателями.

В этот раз очередной конфуз приключился с секретарем регионального отделения «Единой России» в Красноярском крае Алексеем Додатко, в агитационные плакаты которого закралась не просто опечатка, а полноценная смысловая ошибка, которую впору сравнивать с бредом. СМИ, социальные сети и telegram-каналы тут же подхватили странный агитматериал красноярского единороса и теперь соревнуются в том, кому удастся удачней подобрать шутку в адрес подобной нелепости. К слову, чаще всего высказывание, которое на плакате с изображением Додатко подано именно как его высказывание, то есть цитатой, сравнивают с шедевральными «перлами», прославившими в свое время мэра Киева Виталия Кличко.

«Наш выбор в пользу реальных дел. И наши реальные дела обязательно продолжат реализацию начатых дел», – гласит емкое высказывание настоящего хозяйственника и государственника.

К слову, в оправдание тому же Кличко можно сказать хотя бы о том, что киевский градоначальник допускает свои ляпы именно во время живого общения с журналистами. А вот найти оправдание поданному тексту в поддержку единороссов в Красноярске довольно сложно, ведь это нужно было не просто сказать, но еще записать, расшифровать, сверстать и отправить в печать. Каждый раз при виде настолько банального непрофессионализма невольно всплывает вопрос: быть может, и своими проблемами страна обязана как раз такому «поверхностному» отношению к «начатым делам и начинанию их реализации?». Вопрос, конечно, риторический.