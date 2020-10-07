Песков не стал комментировать сравнение Навального с Ельциным от Зюганова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает необходимым комментировать заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова, который сравнил Алексея Навального с непьющим Борисом Ельциным.

«Мы не думаем, что эта оценка является поводом для каких-то наших комментариев», — приводит слова представителя Кремля РБК со ссылкой на ТАСС.

Накануне Геннадий Зюганов заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный — «это молодой Ельцин, только трезвый». Он также добавил, что «знает эту породу». Он также добавил, что в стране есть лишь два возможных подхода к выборному процессу: первый — государтсвенно-патриотический и второй — «либерально-олигархический с раскруткой Навального». Об этому коммунист сказал во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас Алексей Навальный проходит лечение в Германии. После отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» он впал в кому, но через несколько недель вышел из неё, но пока до конца не восстановился.