"Паровозик", который смог. 119 избранников отдали мандаты своим однопартийцам

Тактика «паровоза» на выборах в законодательные собрания регионов по партийным спискам, прошедших 13 сентября, привела к тому, что в 129 случаях люди, за которых голосовали избиратели, передали свои мандаты менее популярным однопартийцам, бизнесменам и чиновникам. Политолог-регионалист Александр Кынев считает такой подход «ненормальным», но признается, что его применяют на каждый выборах.

По данным «Открытых медиа», всего от полученных мандатов отказались 119 человек, а некоторые из них выиграли на выборах в сразу нескольких регионах. Среди наиболее яркий примеров приводятся писатель Евгений (Захар) Прилепин и политолог с ток-шоу гостелеканалов Сергей Михеев, под именами которых представитель партии «За правду» прошли рязанский парламент.

От 11 мандатов отказался глава ЛДПР Владимир Жириновский, уже заседающий в Госдуме. Поучаствовали в региональных выборах и многие губернаторы от «Единой России», среди которых Алексей Текслер, Владислав Шапша и Николай Любимов. В Новосибирской области непопулярных кандидатов в заксабрание провел мэр Анатолий Локоть из КПРФ.

Рекордно длинные «цепочки-отказов» организовали в Костромской и Челябинской областях: в первой 16 представителей Партии пенсионеров отказались от одного и того же мандата, чтобы он достался общественнику Георгию Тащиеву, а во второй КПРФ «протащила» в парламент области бывшего единоросса Армана Аракеляна, перед которым в списке стояли сразу 25 коммунистов и все они последовательно отказались от мандата. В Ямало-Ненецкой АО в думу прошел руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь, которую «вперед» пропустили избиравшиеся единороссы.

Политолог Александр Кынев, изучающий региональную политику, говорит, практика, когда одних людей выбирают, а другие получают их мандаты из-за отказов, «ненормальна», но используется повсеместно на каждых выборах. Одним из способов борьбы с этим эксперт называет лишение партии госфинансирования за такие поступки.

При этом «паровозом» чаще всего в облдумы непопулярных кандидатов проводили «Единая Россия» и ЛДПР, на каждую пришлось по 41 отказнику. КПРФ сделала так в 29 случаях, а вот «Справедливая Россия» — лишь в одном.