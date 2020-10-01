Фото в статье: Depositphotos, Facebook

"Девальвация близка": Хазин рассказал, как Силуанов обрушит рубль и заживет в Майами
Фото: Global Look Press

В США знали о пандемии 8 лет назад: Анискевич раскрыл сенсационные подробности доклада Deutsche Bank
Фото в статье: кадры из фильма "Ундина" / Русский Репортаж

"Ундина" Кристиана Петцольда: современные русалки и мифический Берлин
Фото: depositphotos

"Многие и 10 тысячам будут рады": Сергей Хестанов – об идее безусловного базового дохода
В центре внимания
Кортнев, Макаревич и Быков смогли провести запрещённый фестиваль в Москве
13 квартир "полковника Захарченко": чем закончится спор родственников и государства
Розовые маски для Мутко и главы ВТБ Костина обойдутся в 40 млн рублей

Новости дня

01 октября, четверг

[13:11]"Путин спас его жизнь": Володин не согласен, что Путин пытался убить Навального
[12:28]"Хитро прищурился и подал документы": Павел Чиков выдвинулся на пост судьи ЕСПЧ
[11:54]Навальный дал первое интервью: "Германия стала для меня особенной страной"
[11:11]Половина россиян не намерены заводить детей. Причины: нет желания, жилья и денег
[10:36]"Паровозик", который смог. 119 избранников отдали мандаты своим однопартийцам
[09:37]"Яндекс" пообещал помочь таксисту из Минска, который спас человека от силовиков
[08:54]Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин
[08:29]ФНС и банковская тайна, Маск против вакцины, Папа и Помпео. Главное к 1 октября

30 сентября, среда

[17:55]Пользователи Facebook смогут отправлять сообщения в Messenger, сидя в Instagram
[17:08]Валерия Соловья оштрафовали на 20 тысяч за организацию несогласованной акции
[16:36]Минпросвещения и Mail.ru намерены сделать аналог TikTok "без негатива"
[16:32]Зарегистрирована вторая российская вакцина от ковида – ЭпиВакКорона
[16:22]Дзюба признан лучшим игроком, а Семак – лучшим тренером прошедшего сезона
[16:01]"Похороны" Владивостока у гранитных лавочек заинтересовали губернатора и прокуроров
[15:52]Задержаны 6 беглецов, покинувших тюрьму в Дагестане по вырытому тоннелю
[15:25]На полицейских, отобравших у курящего школьника 8 тысяч, могут завести дела
[15:12]Памфилова уволила высокопоставленного чиновника ЦИК, ответственного за капчу
[14:47]От Международного уголовного суда в Гааге требуют разобраться с Лукашенко
[14:40]Прокуратура требует заблокировать сайт ЛГБТ-организации за опрос о школьной травле
[14:20]Меркель не считает отравление Навального делом ФРГ И РФ: "Это международный вопрос"
[14:03]Кремль пообещал "внимательно" изучить дело Юрия Дмитриева
[13:40]Тихановская формирует правительство в изгнании и готовится к встрече с Меркель
[13:27]"Движение против рака" просит запретить ФОМСу самостоятельно себя контролировать
[12:50]Чтобы поговорить с Путиным лично, нужно пройти двухнедельный карантин – "Проект"
[12:30]Депутат из Саратова предложил передать полномочия Пенсионного фонда налоговой
[12:16]Эффективность властей в РФ заметно выросла, а Германии, Франции и США – упала
[11:49]В РФ планируют разработать чип, который позволит ориентироваться незрячим
[10:53]Минпромторг: россиян могут прослушивать через утюги
[10:40]На пенсию по-прежнему можно будет выйти на два года раньше – проект бюджета
[10:29]Илья Соболев спародировал визит Киселева в номер Навального
[09:37]Накопительную часть пенсии предложили отменить из-за манипуляций с ее выплатой
[08:37]Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений
[07:53]"Щенок Путина" и российские хакеры. Новости к утру 30 сентября

29 сентября, вторник

[21:47]Собянин рекомендует сидеть дома до 28 октября. Формально это ничего не меняет
[21:09]Глава МИД Германии: Лукашенко отверг предложения диалога и "идет по пути насилия"
[20:22]Пашинян: Военными Азербайджана руководят турки, а Анкара готовится ввести войска
[19:38]Портал TUT.BY лишили статуса СМИ. Теперь журналисты не смогут освещать протесты
[19:10]Кадырова номинировали на одну из категорий премии мира, учреждненной INSPAD
[18:27]Британия и Канада запрещают Лукашенко и его сыну въезд и замораживают их активы
[17:49]Верховный суд Карелии поднял срок заключения Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет

Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
Фото в статье: depositphotos
Топ рецептов на все времена года: рулетики с беконом и куриные грудки с персиком
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
sobesednik logo

"Паровозик", который смог. 119 избранников отдали мандаты своим однопартийцам

Политика
10:36, 01 октября 2020

"Паровозик", который смог. 119 избранников отдали мандаты своим однопартийцам
Владимир Жириновский // Фото: Global Look Press
Владимир Жириновский // Фото: Global Look Press

Тактика «паровоза» на выборах в законодательные собрания регионов по партийным спискам, прошедших 13 сентября, привела к тому, что в 129 случаях люди, за которых голосовали избиратели, передали свои мандаты менее популярным однопартийцам, бизнесменам и чиновникам. Политолог-регионалист Александр Кынев считает такой подход «ненормальным», но признается, что его применяют на каждый выборах.

По данным «Открытых медиа», всего от полученных мандатов отказались 119 человек, а некоторые из них выиграли на выборах в сразу нескольких регионах. Среди наиболее яркий примеров приводятся писатель Евгений (Захар) Прилепин и политолог с ток-шоу гостелеканалов Сергей Михеев, под именами которых представитель партии «За правду» прошли рязанский парламент.

От 11 мандатов отказался глава ЛДПР Владимир Жириновский, уже заседающий в Госдуме. Поучаствовали в региональных выборах и многие губернаторы от «Единой России», среди которых Алексей Текслер, Владислав Шапша и Николай Любимов. В Новосибирской области непопулярных кандидатов в заксабрание провел мэр Анатолий Локоть из КПРФ.

Рекордно длинные «цепочки-отказов» организовали в Костромской и Челябинской областях: в первой 16 представителей Партии пенсионеров отказались от одного и того же мандата, чтобы он достался общественнику Георгию Тащиеву, а во второй КПРФ «протащила» в парламент области бывшего единоросса Армана Аракеляна, перед которым в списке стояли сразу 25 коммунистов и все они последовательно отказались от мандата. В Ямало-Ненецкой АО в думу прошел руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь, которую «вперед» пропустили избиравшиеся единороссы.

Политолог Александр Кынев, изучающий региональную политику, говорит, практика, когда одних людей выбирают, а другие получают их мандаты из-за отказов, «ненормальна», но используется повсеместно на каждых выборах. Одним из способов борьбы с этим эксперт называет лишение партии госфинансирования за такие поступки.

При этом «паровозом» чаще всего в облдумы непопулярных кандидатов проводили «Единая Россия» и ЛДПР, на каждую пришлось по 41 отказнику. КПРФ сделала так в 29 случаях, а вот «Справедливая Россия» — лишь в одном. 

Теги: #Жириновский #"Единая Россия" #Губернаторы #Прилепин

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

"Путин спас его жизнь": Володин не согласен, что Путин пытался убить Навального
Павел Чиков // Скриншот из Youtube

Политика

"Хитро прищурился и подал документы": Павел Чиков выдвинулся на пост судьи ЕСПЧ
Алексей Навальный // Фото: Instagram

Политика

Навальный дал первое интервью: "Германия стала для меня особенной страной"
Политика
Самая тревожная ночь: как бомбили Карабах в ночь на 30 сентября
"Навальный станет президентом России в изгнании": Радзиховский раскрыл планы Меркель
Мишустина могут заменить Собяниным: политолог высказался о рисках для премьер-министра
"Путин боялся отравления": журналист напомнила о необычном случае с российским президентом
Общество
Осталось перекрасить Кремль и вынести Ленина: Садальский высмеял ребрендинг "Сбербанка"
"Белковский догадывается, о чем речь": Соловей объяснил слова о членстве в тайном обществе
"Даже не прикрываются": Михаил Делягин жестко раскритиковал внезапный "карантин Собянина"
Делай, как Настя: шестилетняя девочка стала богатейшим блогером
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И пока в России и ее окрестностях не вспомнят об этих старых советских правилах, боюсь, нам не видать Нобелевской премии мира. Потому что миротворцы не рождаются в сумрачных пространствах, где даже самого упертого праведника легко превратить в зверя, задав ему вопрос, чей Карабах, чей Крым... и далее, боюсь, везде

Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

Зачем демонизировать Аллу Борисовну? Но в нашей местности все любят прикинуться жертвами – от Ефремова до Марии Захаровой. Всегда можно сказать: «Мою карьеру загубила Алла из ревности и зависти, и вот из-за этой старой карги я и прозябаю!» Все эти истории идут от патентованных неудачников

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Бэнкси вряд ли пожертвует своей главной фишкой. Но, проиграв системе, он, бесспорно, выиграет морально: уличная борьба с миром несправедливого капитала выйдет на новый уровень. А вот с кого бунтарю следовало бы взять пример, так это с нашего Виктора Пелевина. У того в области авторских прав все схвачено

Культура и ТВ
Александр Петров: Я хотел, чтобы в "Стрельцове" было много мата
Елена Малышева лишилась соведущего: куда пропал Герман Шаевич из "Жить здорово"
Бывший спичрайтер Путина стала автором песен звезды "Трех аккордов"
Катерина Ковальчук о съемках в "Гусаре": В жизни Гарик такой же простой и смешной
Шоу-бизнес
"Дом разваливается": скандальная квартира Федосеевой-Шукшиной рушится на глазах
"Богиня": Пенелопа Крус свела поклонников с ума сексуальным фото
"Ефремов не личность, он – алкоголик!": Соседов призвал раздать все деньги актера сиротам
Поргину "лишили" пенсии, Самойлова обокрала Кардашьян: новости шоу-бизнеса 30 сентября

Здоровье
Вентиляция в офисах повышает риск заражения COVID-19
Гены неандертальцев повышают риск тяжелой формы COVID-19
Из-за COVID-19 у мужчин падают показатели тестостерона
Молочные продукты снижают риск рака кишечника
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Виссарион – суперзвезда: как жил арестованный "сибирский бог" и кому он помешал
Карта захвата, которую составляет движение «Открытый берег» // коллаж Sobesednik.ru
Глава "Лукойла" купается в Серебряном бору, а Трутнев – в Лукоморье: кто и как ворует у россиян пляжи
Сильвио Берлускони // фото в статье: Global Look Press
Сильвио, "русский по Путину": 5 историй про самого яркого европейского политика
Фото: Instagram
"Стал мировой фигурой": Гудков заявил о триумфальном возвращении Навального в Россию
Николай Платошкин / фото: соцсети
"Я чист, как стекло": Платошкин объяснил, зачем пошел в политику

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: личный архив Ильи Колосова
Телеведущий Илья Колосов:
Лукашенко находится в иной реальности
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото: Global Look Press
Отец Жанны Фриске: Я знаю страшную тайну Шепелева и не прощу его до самой смерти
Фото: Global Look Press
"Жена Караченцова – это заслуга?": Миро требует отобрать у Поргиной большую пенсию
Фото: Global Look Press
"Уборщицей работала, и Кончаловский ее увидел": Листерман раскрыл "темное прошлое" Высоцкой
Фото: Instagram
"Ему хочется огня": Наташа Королева впервые прокомментировала "измену" Тарзана
Global Look Press
"Криштиану любит мужчин": Листерман раскрыл сенсационные подробности "брака" Роналду и Шейк
Возможности истребителей МиГ-23, отремонтированных ЛНА, объяснил военный эксперт
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Сила вакцины: как США готовятся контролировать мир с помощью вирусов
Стали известны подробности об экстренной посадке вертолета ЛНА
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
^