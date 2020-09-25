Санкции для Лукашенко и по Навальному, Горбачев и карантин. Главное к утру 25 сентября

Американские сенаторы от обеих партий внесли законопроект о введении новых санкций против России в связи с отравлением «оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального». Один из авторов документа Марко Рубио считает, что Владимир Путин таким образом показал, что не остановится ни перед чем, чтобы заставить замолчать россиян, борющихся с коррупцией.

Повестку санкций против режима Лукашенко у Евросоюза, где их блокирует Кипр, перехватили Великобритания, США и Канада. По словам главы английского МИД Доминика Рааба, санкции станут аналогом «акта Магнитского» и будут применены против тех людей из руководства Беларуси, которые замешаны в нарушении прав человека, передает русская служба «Би-би-си». Одним из триггеров для Рааба послужила и «фальшивая инаугурация» Лукашенко, не говоря о массовом насилии:

«Мы шокированы тем, что видели. Насилием, его жестокостью, и, честно говоря, дерзостью, с которой оно применяется прямо на глазах у журналистов».

Первый президент СССР Михаил Горбачёв также выступает на стороне белорусского общества, рассказал он в интервью «Подъему». «Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. (…) Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдёт: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело», — говорит он, добавляя, что людям «ещё надо потрудиться».

Источники «Интерфакса», РБК, РИА Новости и «Медузы» сообщили, что в мэрии Москвы обсуждается возможность введения повторного карантина для пожилых людей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице. На этом фоне Собянин накануне попросил крупных работодателей перевести персонал на удаленку.

Кира Ярмыш в эфире «Навальный Live» сказала, что политик пока остается в Германии, чтобы завершить курс реабилитации. Это займет «не пару дней и, наверное, даже не пару недель».

Facebook удалил три разветвленных сети фейковых аккаунтов, связанных с Россией, которые «проводили скоординированные неавторизованные действия». В одной из них было 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп.