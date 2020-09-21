"Владимир Путин управляется извне": экс-полковник ГРУ Квачков сделал громкое заявление

В последние годы российскому президенту Владимиру Путину приписывают самые невероятные «многоходовки», касающиеся не только внешнеполитической стратегии России, но и работы «на внутренний рынок». Более того, нахождение Владимира Владимировича у власти в течение всех этих лет сформировало вокруг него не просто ореол стабильности, но еще и видимость того, что глава российского государства полностью контролирует ситуацию и, при необходимости, готов развернуть политические процессы в необходимое ему одному русло.

Подобная риторика прослеживается в оценках и прогнозах политологов на транзит власти или обнуление президентских сроков Путина, в попытках разобрать ситуацию с возможным переформатированием вертикали власти в России и многом другом. Казалось бы, все дороги ведут к одному – возможности для Путина управлять страной еще многие годы.

Между тем, как заявил полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в эфире Youtube-канала «Сталинград», речь идет лишь о внешней видимости контроля над ситуацией. В действительности же, подчеркивает осужденный и отбывший срок за попытку организации госпереворота отставной разведчик, российский президент контролируется влиятельной группой, которая и является основным бенефициаром всех решений действующей власти. Путина же Квачков называет человеком, который полностью «управляется извне».

«Россией правит мощная, интеллектуальная, организованная, волевая группа. Мы живем в оккупированном государстве, а нынешняя власть в стране – колониальная администрация. Владимир Путин занимает достаточно важное и желанное место в России, однако он управляется извне.

Меня однажды спрашивали, почему Путин в 2012 году решил вернуться на пост президента? Все просто: приезжал Генри Киссинджер, оценил ситуацию и всех возможных кандидатов на пост главы колониальной администрации, и понял, что Путин – единственный, кто сможет сохранить в России нынешний либерально-капиталистический режим. В мире существует очень сложная система взаимосвязей.

Владимир Путин – умнейший человек, с точки зрения просчета ему практически нет равных, однако сейчас у него очень многое перестало получаться. Ситуация в России становится все более непредсказуемой», – заявил Квачков.