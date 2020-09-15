Власти должны учесть мнение проголосовавших за Шугалея – политолог

Российского социолога Максима Шугалея 13 сентября избрали в Госсовет Республики Коми. Теперь он представляет там партию «Родина». По мнению заведующего лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ имени Пушкина Инги Буриковой, мнение всех проголосовавших за Шугалея обязательно должно быть учтено российскими властями.

Отметим, что победа Шугалея на выборах – уникальный для России случай. Дело в том, что мужчина стал первым парламентарием, в настоящий момент удерживаемым в иностранной тюрьме.

Бурикова считает, что его избрание лишь подтверждает небезразличное отношение россиян к сложившейся ситуации. Люди воспринимают Шугалея как человека ответственного и способного достойно делать свою работу. Власти должны обратить на это внимание и действовать по принципу «своих нужно спасать в любой ситуации». Максим, по словам политолога, в долгу не останется и выполнит все обещания перед избирателями, подарившими ему такой аванс в виде доверия.

Для того, чтобы освободить Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана из тюрьмы «Митига», что находится в окрестностях ливийской столицы Триполи, было предпринято немало шагов, но работа по-прежнему идет.

Напомним, в 2019 году Шугалей и Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования, но были похищены боевиками группировки RADA. Россиян бросили в тюрьму, где и удерживают по сей день без каких-либо официальных обвинений.

Бурикова убеждена, что нужно призывать ливийские власти к действиям в соответствии с буквой закона: например, провести суд, а не держать россиян в заложниках.

«Престиж страны зависит от того, как мы относимся к своим гражданам, которые выполняли свою работу и действовали на благо государства. Этих людей нужно поддерживать и выводить из таких ситуаций», — резюмировала эксперт, обратив внимание на российские власти.

Ранее на телеэкраны вышла вторая часть документального фильма «Шугалей», посвященная ситуации, в которую попали социологи, а также обстановке в Ливии в целом.