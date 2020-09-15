В лице Александра Назарова госкорпорация "Ростех" заключила соглашение с "Юнармией"

Ростех в лице Александра Назарова содействует юношескому и военно-патриотическому движению в России

Государственная корпорация «Ростех» и заместитель ее гендиректора Назаров Александр Юрьевич заключили соглашение о сотрудничестве с «Юнармией». Это детско-юношеское военно-патриотическое движение. Соглашение подразумевает обмен опытом между организациями, а также совместное участие в различных мероприятиях с целью повышения качества физической и интеллектуальной подготовки участников движения.

В интервью Александр Назаров подчеркнул, что корпорация стремится не только помогать молодому поколению выбирать верный жизненный путь, но и демонстрировать возможности, открывающиеся перед работниками Ростеха.

Важным направлением сотрудничества стала разработка обучающих программ для участников движения — они помогут будущим защитникам Родины в карьерном самоопределении. Были налажены связи с инженерно-техническими университетами и научными центрами. Молодые люди смогут посещать полезные образовательные мероприятия.

Сегодня движение включает в себя более чем 170 000 учеников школ, воспитанников ВПК и учащихся кадетских корпусов.

Торжественный марш

В 2017 году, после того, как было заключено сотрудничество между государственной корпорацией и ВВПОД «Юнармия», свыше 80 воспитанников движения участвовали в торжественном марше, проходившем в столице на Красной площади в честь исторического парада 1941 года, когда советские войска уходили на фронт. В парадном расчете участвовали ребята из военно-патриотических объединений:

«Юные панфиловцы»;

«Бастион»;

«Держава»;

«Технари»;

«Миротворец»;

«Ориентир»;

«Искра»;

«Трудовые резервы Москвы»;

«Защитник Отечества».

За период с мая по сентябрь состоялось свыше 7500 мероприятий, в которых приняли участие воспитанники движения, а более 16 000 человек отдохнули в 72 летних лагерях при поддержке воинских учреждений и частей Министерства обороны РФ, а также ДОСААФ России и региональных властей.

В Москве во время Транспортной недели в 2017 году прошло подписание соглашения о сотрудничестве между ВВПОД и Федеральным агентством морского и речного транспорта. Организации запланировали создание структурных направлений «Юнфлот».

Концерн «Калашников»

Как отмечалось ранее, государственная корпорация намерена показать воспитанникам военно-патриотического движения возможности, открывающиеся перед сотрудниками ее предприятий, таких как концерн «Калашников».

Концерн «Калашников» — самый крупный в стране производитель боевого оружия и управляемых артиллерийских снарядов, а также разработчик боевых модулей, беспилотников, катеров спецназначения, боевых автоматизированных систем, автомототехники и т. д. «Калашников» производит в России около 95% стрелкового оружия.

Биография и карьерный путь

Александр Назаров родился в Ростове-на-Дону в 1969 году в семье военнослужащих. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а затем и Академию управления Министерства внутренних дел РФ. Впоследствии стал кандидатом юридических наук и профессором Академии военных наук.

Окончив службу в Вооруженных силах РФ, будущий замгендиректора госкорпорации устроился на промышленное предприятие и проработал там два года. С 1995 года карьера Александра Назарова начала развиваться в другой области — он стал сотрудником правоохранительных органов. В дальнейшем его назначили заместителем начальника ГУВД по Ростовской области по экономической безопасности, а затем он занял пост заместителя начальника Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сегодня он является управляющим директором государственной корпорации «Ростех» по непрофильным и проблемным активам, а также замгендиректора. Кроме того, Назарова Александра Юрьевича назначили главой советов директоров «Ижевского механического завода», «РТ-Проектные технологии» и «РТ-Капитал». Он также входит в советы директоров концерна «Калашников» и «Национальной иммунобиологической компании».

В 2019 году Назарова Александра Юрьевича назначили куратором всех направлений разработок, связанных с цифровыми технологиями. В его зоне ответственности оказались важнейшие цифровые проекты корпорации.