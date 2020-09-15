Эксперты увидели в предвыборном ролике Трампа автоматы Калашникова и МиГ-29

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в агитационном видео изображение российских самолетов.

Как пишет Politico, в ролике, который показывали пользователям в США с 8 по 12 сентября, показывается плакат с изображением силуэтов вооруженных солдат и трех истребителей. Надпись на картинке гласит так: «Поддержите наши войска».

Издание побеседовало с экспертами – авиаконструктором Пьером Спреем, который является одним из разработчиков американского военного истребителя F-16 и штурмовика A-10, и директором аналитического центра в Москве Русланом Пуховым.

Специалисты пришли к выводу, что на изображении фигурируют не американские самолеты, а российские МиГ-29. По словам Пухова, один военный держит в руках автомат АК-74.

Журналисты выяснили, что для агитационного ролика была использована стоковая фотография из Сети.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным соперником республиканца Дональда Трампа на них выступает демократ Джо Байден.