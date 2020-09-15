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14 сентября, понедельник

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[16:57]"В этот сложный момент": Путин пообещал Белоруссии кредит на $1,5 млрд
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[15:12]Макрон в разговоре с Путиным подтвердил отравление Навального "Новичком"
[15:05]ОП за две недели насчитала около ста серьезных провокаций, связанных с выборами
[14:48]"Умное голосование" провело депутатов в города, но не в регионы – там лишь 7,5%
[14:42]Главе белорусской католической церкви сообщили, что его паспорт аннулирован
[14:21]"Объединенные демократы" и Ходорковский подвели предварительные итоги выборов
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[12:38]Илья Яшин о выборах глав регионов: "Настоящая диверсия лично против Путина"
[11:50]Отравление Навального "Новичком" подтвердили лаборатории Швеции и Франции
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13 сентября, воскресенье

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[21:15]Зюганов не будет признавать выборы там, где КПРФ до них не допустили
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Эксперты увидели в предвыборном ролике Трампа автоматы Калашникова и МиГ-29

Политика
10:23, 15 сентября 2020

Эксперты увидели в предвыборном ролике Трампа автоматы Калашникова и МиГ-29

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в агитационном видео изображение российских самолетов.

Как пишет Politico, в ролике, который показывали пользователям в США с 8 по 12 сентября, показывается плакат с изображением силуэтов вооруженных солдат и трех истребителей. Надпись на картинке гласит так: «Поддержите наши войска».

Издание побеседовало с экспертами – авиаконструктором Пьером Спреем, который является одним из разработчиков американского военного истребителя F-16 и штурмовика A-10, и директором аналитического центра в Москве Русланом Пуховым.

Специалисты пришли к выводу, что на изображении фигурируют не американские самолеты, а российские МиГ-29. По словам Пухова, один военный держит в руках автомат АК-74.

Журналисты выяснили, что для агитационного ролика была использована стоковая фотография из Сети.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным соперником республиканца Дональда Трампа на них выступает демократ Джо Байден.

Теги: #Трамп

Рубрика: Политика

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