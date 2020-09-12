Активистки Femen заменили флаг над посольством Беларуси в Париже

Движение Femen провело акцию «Да здравствует Беларусь» у посольства страны в Париже.

Женщины растянули баннер с надписью «Жыве Беларусь», а одна из активисток забралась на забор посольства, чтобы сменить на флагштоке полотно белорусского флага на бело-красно-белый стяг, ставший символом протеста против сохранения власти за президентом Александром Лукашенко.

«В знак солидарности со свободными людьми Беларуси и в знак протеста против диктаторского режима Александра Лукашенко Femen штурмом взяли посольство Беларуси в Париже, чтобы украсить его цветами революции!» — написала в твиттере под видеозаписью активистка Инна Шевченко.

Femen известны своими политическими топлесс-выступлениями. Лозунги девушки, как правило, наносят на голое тело и громко выкрикивают их во время демонстраций. В частности, от Femen доставалось и президенту РФ Владимиру Путину во время встречи с Ангелой Меркель на Ганноверской ярмарке в 2013 году.