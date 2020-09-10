Вашингтон ввел санкции против троих граждан РФ и одного украинца

Трое россиян и гражданин Украины включены в санкционные списки по предполагаемому вмешательству в американские выборы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минфина США, в списке значатся Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц. Кроме того, под санкции попал внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Ранее он опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.