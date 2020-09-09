"Премии чиновников в разы больше окладов": Нечаев о заработках "слуг народа"

Фото: Depositphotos

"Коронавирус может устроить не одну волну": вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил мрачный прогноз по COVID-19 
Писательский дуэт за работой // Фото: Global Look Press

"Шутишь, парниша": как Ильф и Петров усидели на 12 стульях
Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Безумный Александр" в "Лавмобиле": о чем нам рассказал "Докер-2020"
Новак Джокович // Фото: Global Look Press

Неспортивное поведение: Кремлю есть чему поучиться в случае с дисквалификацией Джоковича
В центре внимания
Михаил Ходорковский // Фото: скриншот с YouTube
"У Путина есть четыре года": Ходорковский предрек президенту России судьбу Лукашенко
Павел Латушко: "Мы не оппозиция, мы представляем интересы большинства"
Занимательная каллиграфия и партии-спойлеры: предвыборные страсти в регионах

Новости дня

09 сентября, среда

[17:57]Белорусское телевидение выдало москвича из КПРФ за "неравнодушного белоруса"
[17:07]Марию Колесникову подозревают в призывах к "захвату власти". Ей грозит до 5 лет
[16:22]Ходорковский поддержал "Умное голосование" там, где нет независимых кандидатов
[16:08]Фанатов ЦСКА оштрафовали и запретили посещать матчи из-за бело-красно-белого флага
[15:54]Туск призвал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира
[15:26]В Екатеринбурге дали реальные и условные сроки торговцам воровской сувениркой
[15:23]Послы Швеции, Румынии и Австрии пришли "защитить" Светлану Алексиевич
[14:53]СК и прокуратура проводят проверку после урока ОБЖ в школе под Тюменью
[14:43]"Ну-ка проконтролируем до Берлина": Лукашенко попросил не смеяться над перехватами
[14:19]На москвичах начали проверять российскую вакцину от ковида
[14:03]"Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все" – Лукашенко
[13:53]Сергей Лавров рассказал, когда Россия откроет границы с Казахстаном
[13:35]Мария Колесникова в СИЗО в Минске. Похищениями людей там обеспокоен даже Кремль
[13:19]Памфилова заверила, что выборы пройдут "максимально честно и прозрачно"
[13:08]К нобелевскому лауреату Светлане Алексеевич в дом пытаются попасть неизвестные
[12:38]"Мемориал" потребовал расследовать похищение чеченского оппозиционного блогера
[12:26]ЕГЭ по английскому так и не станет обязательным. Отказ одобрили в Минпросвещения
[11:59]В Белоруси похитили предпоследнего в стране члена президиума Координационного совета
[11:58]В Башкирии главврача оштрафовали на 50 тысяч за лечение пневмонии без изоляции
[11:23]"Какие ягодки еще впереди": Лукашенко пообещал новый "перехват" по Навальному
[11:06]Определен процент меньшинств в кадре для признания фильма номинантом на "Оскар"
[10:38]"Не верьте пропагандистам": Тихановская вслед за Цепкало обратилась к россиянам
[10:24]Экспозиции Музея Фаберже и ММАМ станут доступны в TikTok
[09:38]Педагогам в Петербурге поручили искать ЛГБТ-символы на страницах учеников
[08:58]В школе под Тюменью инсценировали захват террористами в рамках урока ОБЖ
[08:00]Чак Норрис поздравил Якутск, а Путин отменил прямую линию. Новости к утру 9 сентября

08 сентября, вторник

[18:49]Ефремов предсказал, что станет виновником смертельного ДТП, еще в 2008 году
[18:09]Источники сообщают о нахождении Колесниковой в гомельском погранотряде
[17:01]Лукашенко согласился, что засиделся в кресле президента
[15:54]Телефон мундепа Галяминой прослушаивается с 17 июня
[15:14]За год в России снизилось число благотворителей, но выросли суммы пожертвований
[14:05]Титов предложил выдавать сиротам при выпуске из детдома аналог маткапитала
[13:40]Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не будет обжаловать приговор
[13:19]Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима
[13:08]Магов с горящим веником задержали у суда, где вынесут приговор Ефремову
[12:42]Историку Жукову дали 12,5 года года колонии строгого режима
[12:13]Силовые ведомства не стали запрещать возбуждение дел об ОПГ в отношении бизнеса
[11:01]В Красноярске школьницу, задержанную за подписку на паблик, выпустили из ПНД
[09:51]Колесникову "обнаружили" на границе с Украиной, сообщается о ее задержании
[09:42]В Новосибирске на встрече оппозиционеров мужчина разбил бутылку с желтой жидкостью

Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото: depositphotos
Рецепт: картофельная запеканка по-французски с бульоном и луком
Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яркая оригнальность с оттенками ранней осени: ТОП-3 суперблюд для сладкоежек

"Премии чиновников в разы больше окладов": Нечаев о заработках "слуг народа"

Политика
17:03, 09 сентября 2020

"Премии чиновников в разы больше окладов": Нечаев о заработках "слуг народа"
Фото в статье: Global Look Press, Facebook
Фото в статье: Global Look Press, Facebook

Экс-министр экономики России – о том, почему бюрократы получают надбавки автоматом, независимо от эффективности их работы.

С 1 октября зарплаты чиновников вырастут на 3% – указ об этом подписал президент. Повышение ежегодное, традиционно на уровень инфляции. Но вот ответа на главный вопрос – насколько зависит размер получаемого чиновниками от результатов их труда – до сих пор нет.

Возможно ли определить KPI (ключевые показатели эффективности. – Прим. Sobesednik.ru) деятельности российского бюрократического аппарата, Sobesednik.ru поинтересовался у экономиста, экс-министра экономики России Андрея Нечаева.

– Начнем с того, что у чиновников очень сложная система: оклады, как правило, символические (особенно у чиновников средней руки). Но к этому добавляются премии, выплаты за выслугу лет, за гостайну и прочее, – объясняет Нечаев.

В результате сумма возрастает в разы, становится весьма приличной, особенно у тех чиновников, кто долго просидел на госслужбе.

И это, кстати, одна из побудительных причин, почему они стараются любым способом доказать свою нужность, изобретают (или имитируют) разные виды деятельности, – продолжает экономист. – Вот недавно была скандальная история, когда Минпромторг на полном серьезе предложил отменить книги жалоб и предложений, а еще запретить фотографировать книги в книжных магазинах… Когда чиновники выходят с такими инициативами, это означает, что им реально нечего делать, и они просто имитируют деятельность, пытаясь доказать, что пребывают на своем месте и что нужны.

Андрей Нечаев

– Вы как человек, который знает эту кухню, можете предложить, как именно можно оценить деятельность того или иного чиновника?

– С тех пор, как я был министром, кухня кардинально поменялась. В наше время (Нечаев был министром экономики в начале 1990-х. – Прим. Sobesednik.ru) ничего подобного не было и в помине – никаких премий, выплат за выслугу лет…

Я вот, кстати, единственный из гражданских министров получал надбавку за секретность (потому что утверждал оборонный заказ). За наличие такого допуска мне потом не хотели давать обычный загранпаспорт.

– А были попытки разработать хоть какую-то планку оценок эффективности работы чиновников?

– Была такая попытка где-то на первом сроке Владимира Путина, когда вице-премьером был Александр Жуков. Вот под его руководством работала комиссия, которая всерьез старалась выработать критерий эффективности работы чиновников. Это была довольно интересная работа – они для каждого ведомства пытались установить набор верифицируемых критериев (целей).

Условно, для Минздрава, например, снижение детской смертности, повышение продолжительности жизни. Это вполне себе количественно измеримые показатели. То есть не сколько врачи рецептов выписали или сколько больных обслужили, а конкретные показатели здоровья нации.

К сожалению, эта работа ничем не закончилась. С тех пор про KPI стало модно говорить, но никаких реальных попыток в этом направлении я не помню.

– Некоторые эксперты утверждают, что премии чиновникам выписывают даже независимо от того, есть ли у них порицание. Правда ли это?

– Это все не имеет отношения к моей деятельности на посту министра, тогда были совсем другие времена.

Но насколько я знаю, премия сейчас имеет ту же форму, что и оклад: как правило, они идут почти автоматом.

Чиновник должен сильно проштрафиться, чтобы ему не выписали премию – это будет большим исключением и практически ЧП.

«Одним чиновникам платят много, другим ни копейки»

А вот первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков, напротив, заверил Sobesednik.ru, что с премиями все не совсем так:

– Я специально уточнял этот вопрос по префектурам столицы, – говорит он. – Жесткого регламента действительно нет.

Но каждый из префектов ориентируется на собственные  критерии оценки работы глав районов столицы. И они могут выделить кому-то серьезную премию, а кто-то может и ни копейки не получить. Все зависит от решения префекта.

– Получается, это не понятные и прозрачные рамки, а, грубо говоря, вкусовщина?

– Я бы назвал это иначе: внутренние критерии каждого префекта, по которым он распределяет премии.

– А есть намерение у правительства или у депутатов разработать критерии эффективности для чиновников?

– KPI сегодня есть только по губернаторам. Хотя критерии, которые туда внесены, тоже далеки от идеалов – они отнюдь, на мой взгляд, не отражают результатов деятельности глав регионов, далеки от всесторонней, объективной оценки. Но тем не менее, хотя бы такие подходы имеют место.

Что касается армии госслужащих – а это все-таки не 85 глав субъектов Федерации, тут речь идет об огромном массиве госслужащих, сотнях тысяч… Если такие разработки и ведутся, то мне о них ничего не известно, и в наш комитет такие предложения не вносились.

– А самим проявить инициативу?

– Вообще-то это вопрос дискуссионный – есть ли смысл оценивать эффективность чиновников и госаппарата как такового. То, о чем вы говорите, на мой взгляд, невыполнимо.

Разработать общую методику определения эффективности чиновников не получится: тут надо персонально подходить к каждому из сотен тысяч госслужащих. А это нереально.

– Но если можно разработать KPI для губернаторов, наверное, можно и для министров, мэров, начальников департаментов…

– Не знаю, возможно, в правительстве есть какая-то своя методика. У меня нет таких данных.

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Скриншот из сюжета "Беларусь 1"

Политика

Белорусское телевидение выдало москвича из КПРФ за "неравнодушного белоруса"
Мария Колесникова // Фото: Global Look Press

Политика

Марию Колесникову подозревают в призывах к "захвату власти". Ей грозит до 5 лет
Фото в статье: Global Look Press, Facebook

Политика

"Премии чиновников в разы больше окладов": Нечаев о заработках "слуг народа"
Политика
Николай Бондаренко: Россия возвращается во времена феодализма 
"Мария обтекает": Яшин собрал 2 тысячи лайков под скандальным постом Захаровой
Михаил Делягин назвал фамилии кандидатов на роль преемника Владимира Путина 
"Это позор для России": Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального
Общество
"Ефремов на нарах мог покончить с собой": как актер провел первую ночь в тюрьме
"Во имя мира": Лауреат международных конкурсов отказался от премии Лукашенко
"Минимум ограничений передвижения по городу": Собянин высказался о повторном карантине в Москве 
Стало известно, в какой колонии будет сидеть Михаил Ефремов и когда ему дадут УДО
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Понятно, что школьные расстрелы всегда были проблемой Штатов, где оружие в свободной продаже; если это добралось до нас, дело плохо, но это в конце концов индивидуальный террор, мало ли сумасшедших или затравленных! А вот если это, как нам сообщили, организованная группа, да еще идейная, да еще вооруженная, – чем тогда наше время лучше проклятых девяностых?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Грешно пинать немолодого кумира на скамье подсудимых, говорят иные. А кумиру разве не полагается вести себя достойно и по-мужски, а не быть после всего, что случилось, извините, хитрожопой размазней? Ведь и последнее слово Ефремова не означает, что он искренен. Вполне возможно, что судебная свита Михал Олегыча просто решила сделать ставку на то, что судья скостит горе-актеру несколько лет

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Посетившие милитаристский форум «Армия-2020» в этом году могли ознакомиться с действительно интересными экспонатами. На мероприятии, традиционно проходящем в подмосковном парке «Патриот», было представлено обмундирование для боевых священников и специальные боевые церковные свечки

Культура и ТВ
Борис Клюев в одном из последних интервью: Я три раза был женат. Ясно, что где-то есть компромат...
Причиной крещения Депардье мог стать штраф за езду на скутере после пива
Звезды МХТ встретили Литвинову усмешками, а Пелевина – овациями
Будет читать зекам стихи: Рудинштейн заявил, что тюрьма пойдет Ефремову на пользу
Шоу-бизнес
"Он привык к холостой жизни": Наташа Королева рассказала о страданиях в первые годы жизни с Тарзаном 
Не оправдала надежд: дочь Волочковой бежит из России, чтобы не быть балериной
Друг Юрия Фирсова: Дочь Легкоступовой не имеет права осуждать ее выбор!
В белом пальто упала прямо в лужу: Елена Малышева – о своем первом походе в школу

Здоровье
Из-за пассивного курения дети чаще попадают в больницы
Успех диеты может зависеть от температуры тела
Новая информация о сетчатке поможет лечить слепоту
Вирусы необходимы для эволюции живых существ на планете
Туризм
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Семья Мантурова оказалась связана со строительством гостиниц от Прибалтики до Поволжья
Фото в статье: соцсети
Рифат Шайхутдинов: от "Антимайдана" до имений в странах НАТО и Евросоюза
Фото: Лизунов Юрий / ТАСС
"Ударная бригада": как группа Scorpions выступала перед Горбачевым и ела пиццу в СССР
Фото: Андрей Струнин
Виктория Скрипаль: Я уверена, что Навального отравили именно "Новичком"
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Создатель "Новичка": Навального могли отравить через одежду. Яд в чае убивает сразу

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Илья Золкин
"Написала на груди "Автограф здесь!":
жена Макаревича рассказала о его соблазнении
Андрей Ильин // фото: Global Look Press
Андрей Ильин о пенсионной реформе:
"Приятно, что мне продлили молодость"
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и генсек СССР Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945 год
Андрей Житинкин о последней роли Клюева:
Для Рузвельта Борису даже грима не нужно
Регина Дубовицкая и Михаил Евдокимов // фото в статье: Global Look Press
Регина Дубовицкая:
Мише Евдокимову я кричала: "Не ходи туда!"
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута:
Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Фото: скриншот Youtube
"Легкоступова знала, что Фирсов психически болен": озвучен диагноз "мужа-душегуба"
Фото в статье: скриншот Youtube
"Жду внуков": Наташа Королева не может забеременеть после выкидыша
Фото: Instagram
"Григорян явно хотел Яну!": открылись грязные подробности измены жениха Азизы
Фото: Instagram
Яна Рудковская на отдыхе в Сочи "запуталась" в ногах 
Фото: Instagram
Развод Пугачевой и Галкина: юморист расставил точки над "i"
Эксперты рассказали об эволюции обращения мусора в России
Александр Сытин
"Педофил на доверии"
Фото: depositphotos
Фирма веников навяжет: житель села под Владивостоком открыл бизнес для любителей бани
Global Look Press
"Добрые крышечки" помогают и людям, и природе
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
^