"Премии чиновников в разы больше окладов": Нечаев о заработках "слуг народа"

Экс-министр экономики России – о том, почему бюрократы получают надбавки автоматом, независимо от эффективности их работы.

С 1 октября зарплаты чиновников вырастут на 3% – указ об этом подписал президент. Повышение ежегодное, традиционно на уровень инфляции. Но вот ответа на главный вопрос – насколько зависит размер получаемого чиновниками от результатов их труда – до сих пор нет.

Возможно ли определить KPI (ключевые показатели эффективности. – Прим. Sobesednik.ru) деятельности российского бюрократического аппарата, Sobesednik.ru поинтересовался у экономиста, экс-министра экономики России Андрея Нечаева.

– Начнем с того, что у чиновников очень сложная система: оклады, как правило, символические (особенно у чиновников средней руки). Но к этому добавляются премии, выплаты за выслугу лет, за гостайну и прочее, – объясняет Нечаев.

В результате сумма возрастает в разы, становится весьма приличной, особенно у тех чиновников, кто долго просидел на госслужбе.

И это, кстати, одна из побудительных причин, почему они стараются любым способом доказать свою нужность, изобретают (или имитируют) разные виды деятельности, – продолжает экономист. – Вот недавно была скандальная история, когда Минпромторг на полном серьезе предложил отменить книги жалоб и предложений, а еще запретить фотографировать книги в книжных магазинах… Когда чиновники выходят с такими инициативами, это означает, что им реально нечего делать, и они просто имитируют деятельность, пытаясь доказать, что пребывают на своем месте и что нужны.

Андрей Нечаев

– Вы как человек, который знает эту кухню, можете предложить, как именно можно оценить деятельность того или иного чиновника?

– С тех пор, как я был министром, кухня кардинально поменялась. В наше время (Нечаев был министром экономики в начале 1990-х. – Прим. Sobesednik.ru) ничего подобного не было и в помине – никаких премий, выплат за выслугу лет…

Я вот, кстати, единственный из гражданских министров получал надбавку за секретность (потому что утверждал оборонный заказ). За наличие такого допуска мне потом не хотели давать обычный загранпаспорт.

– А были попытки разработать хоть какую-то планку оценок эффективности работы чиновников?

– Была такая попытка где-то на первом сроке Владимира Путина, когда вице-премьером был Александр Жуков. Вот под его руководством работала комиссия, которая всерьез старалась выработать критерий эффективности работы чиновников. Это была довольно интересная работа – они для каждого ведомства пытались установить набор верифицируемых критериев (целей).

Условно, для Минздрава, например, снижение детской смертности, повышение продолжительности жизни. Это вполне себе количественно измеримые показатели. То есть не сколько врачи рецептов выписали или сколько больных обслужили, а конкретные показатели здоровья нации.

К сожалению, эта работа ничем не закончилась. С тех пор про KPI стало модно говорить, но никаких реальных попыток в этом направлении я не помню.

– Некоторые эксперты утверждают, что премии чиновникам выписывают даже независимо от того, есть ли у них порицание. Правда ли это?

– Это все не имеет отношения к моей деятельности на посту министра, тогда были совсем другие времена.

Но насколько я знаю, премия сейчас имеет ту же форму, что и оклад: как правило, они идут почти автоматом.

Чиновник должен сильно проштрафиться, чтобы ему не выписали премию – это будет большим исключением и практически ЧП.

«Одним чиновникам платят много, другим ни копейки»

А вот первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков, напротив, заверил Sobesednik.ru, что с премиями все не совсем так:

– Я специально уточнял этот вопрос по префектурам столицы, – говорит он. – Жесткого регламента действительно нет.

Но каждый из префектов ориентируется на собственные критерии оценки работы глав районов столицы. И они могут выделить кому-то серьезную премию, а кто-то может и ни копейки не получить. Все зависит от решения префекта.

– Получается, это не понятные и прозрачные рамки, а, грубо говоря, вкусовщина? – Я бы назвал это иначе: внутренние критерии каждого префекта, по которым он распределяет премии.

– А есть намерение у правительства или у депутатов разработать критерии эффективности для чиновников?

– KPI сегодня есть только по губернаторам. Хотя критерии, которые туда внесены, тоже далеки от идеалов – они отнюдь, на мой взгляд, не отражают результатов деятельности глав регионов, далеки от всесторонней, объективной оценки. Но тем не менее, хотя бы такие подходы имеют место.

Что касается армии госслужащих – а это все-таки не 85 глав субъектов Федерации, тут речь идет об огромном массиве госслужащих, сотнях тысяч… Если такие разработки и ведутся, то мне о них ничего не известно, и в наш комитет такие предложения не вносились.

– А самим проявить инициативу?

– Вообще-то это вопрос дискуссионный – есть ли смысл оценивать эффективность чиновников и госаппарата как такового. То, о чем вы говорите, на мой взгляд, невыполнимо.

Разработать общую методику определения эффективности чиновников не получится: тут надо персонально подходить к каждому из сотен тысяч госслужащих. А это нереально.

– Но если можно разработать KPI для губернаторов, наверное, можно и для министров, мэров, начальников департаментов…

– Не знаю, возможно, в правительстве есть какая-то своя методика. У меня нет таких данных.