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Песков: идея создания в США санкционного "списка Навального" абсурдна

Политика
14:57, 07 сентября 2020

Песков: идея создания в США санкционного "списка Навального" абсурдна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея создания в США санкционного «списка Навального» абсурдна. Он подчеркнул, что увязывать с российским руководством то, что случилось с Алексеем Навальным, неприемлемо. Об этом сообщает ТАСС.

«Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева», — сказал пресс-секретарь, комментируя идею обозревателя The New York Times Брета Стивенса создать в США «список Навального» по аналогии со списком Магнитского.

Песков считает, что ситуацию нужно оценивать трезво. «Попытки как-то ассоциировать Россию или российское руководство с тем, что произошло, неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути», — подчеркнул он.

Он также не оставил без внимания тот факт, что идею создания «списка Навального» поддержал основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. «Было бы странно, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается Российской Федерацией за налоговые и иные преступления, не солидаризировался с такими абсурдными предложениями».

Теги: #Санкции #Навальный #Песков

Рубрика: Политика

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