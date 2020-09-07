"Новая": Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов. Там заявили, что они составляют гостайну.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ»,

— приводит «Новая газета» ответ ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на немецкое телевидение писал, что, по словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, немецкая сторона удовлетворит запрос «об оказании правовой помощи» Генпрокуратуры РФ. «Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] "Шарите". Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», — заявлял он.