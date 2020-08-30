США потребовали прекратить призыв крымчан в российскую армию

Посольство США в Украине выступило с заявлением по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений. Оно было адресовано в сторону властей РФ, пишут «Крым.Реалии».

«Мы призываем Россию прекратить посягательство на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и остановить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы», — пишут в посольстве.

Ранее в посольстве сетовали на то, что после событий 2014 года в Крыму стали отмечать факты похищения людей. Так, по данным активистов, к 2019 году пропало 44 крымчанина, из которых 15 по сей день остаются в статусе пропавших без вести. Отмечается, что чаще всего речь идет о крымских татарах.

В крымском управлении СК РФ утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове не отмечается.