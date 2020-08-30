Протестующие поздравляют Лукашенко возле его резиденции. К ним отправили БМП

Участники мирной антиправительственной демонстрации подошли к оцеплению силовиков возле Дворца независимости. Люди направились туда от стелы «Минск город-герой», которая огорожена военными.

К самому оцеплению подошла только передняя часть многотысячной колонны, в которой сейчас от десятков тысяч до сотен тысяч протестующих. Они скандируют: «Мы безоружны, пришли на день рождения!»

Скриншот из Telegram

На крышах зданий поблизости дворца видны снайперы, на крыше самого Дворца независимости также появились какие-то люди. В сторону оцепления едет тяжелая военная техника, напоминающая БТР, сообщается, что они уже приблизились к силовикам, перегородившим дорогу. Telegram-каналы пишут, что из Уручья в Минск выехала колона из 120 боевых машин пехоты. Войска НАТО в центре Минска замечены не были.

Митингующие предлагают Лукашенко: «Выйди посчитай!» и спрашивают: «Как ощущения?»

При этом, как пишет «РИА Новости» в своем Telegram-канале, МВД Беларуси сообщило о 125 задержанных сегодня протестующих в Минске. Один из операторов связи А1 официально подтвердил агентству, что пропускную способность мобильного интернета там снизили по требованию государственных органов.