МВД подтвердило, что в Минск ввели бронетехнику, но протестующих разогнал дождь

Боевые машины пехоты действительно сейчас курсируют по улицам Минска. В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в столицу была введена бронетехника, которая, по их словам, нужна «для усиления мер безопасности личного состава», сообщают СМИ со ссылкой на «Интерфакс». Также в сети появились многочисленные видеосвидетельства этого.

Однако от оцепления возле резиденции Александра Лукашенко протестующие, которым так и не удалось лично поздравить именинника с его 66-летием, начали уходить не из-за угрозы броневиков, а из-за усиливающегося ливня, местами переходящего в град. Хотя в первые минуты дождя никто не расходился — люди тогда начали скандировать: «Саша, хватит плакать!»

Представителей Координационного совета во главе с Марией Колесниковой также за ограждения пропускать не стали, хотя она попросила сделать это, чтобы начать переговоры с властями. Ни о каких провокациях или столкновениях силовиков с протестующими в районе стелы «Минск — город-герой» или возле Дворца независимости не сообщалось, акция была абсолютно мирной.

В пресс-службе МВД при этом утверждают, что на площади Независимости «толпа людей набросилась на служебный автомобиль и повредила его». Они также сообщают, что три человека были задержаны, а один из них якобы был нетрезв.

Где весь сегодняшний день был сам Александр Лукашенко, СМИ не сообщали. Не исключено, что он находился внутри Дворца независимости.

«Наша Нива» пишет, что в акции приняли участие более сотни тысяч людей, примерно столько же было на прошлой неделе. Сегодня некоторые протестующие несли Лукашенко «подарки» в виде надгробных венков, «гроба для диктатуры» и прочего. В центре Минска также был замечен гигантский самодельный «царь-таракан».